'충격적인 엇박자' 메시는 월드컵 2연패 향해 가는데...아르헨 축구협회, 미 FBI 수사 받는다

[골닷컴] 김형중 기자 = 리오넬 메시의 엄청난 활약 속에 아르헨티나가 2026 북중미 월드컵 8강에 오르며 순항하는 가운데, 그라운드 밖에서는 심상치 않은 파문이 일고 있다. 미국 법무부와 연방수사국(FBI)이 아르헨티나 축구협회(AFA)와 클라우디오 타피아 회장에 대한 예비 수사에 착수했다.





9일(이하 한국시간) 본 매체(골닷컴) 글로벌 에디션에 따르면, 수사의 핵심은 AFA가 미국 은행을 통해 이동시킨 수억 달러 규모의 자금이 자금세탁 또는 전자 통신망을 이용한 사기에 해당하는지 여부다. 아르헨티나 매체 라나시온과 테라에 따르면, 연방 검사들과 FBI 요원들은 이미 AFA의 미국 내 금융 거래와 관련한 증언을 수집하기 시작했다.





수사 대상은 AFA가 해외 계약금 수령을 위해 활용한 '투어프로드엔터(TourProdEnter LLC)'라는 미국 법인이다. 당국은 AFA와 이 법인이 미국 사법권 내에서 자금세탁 또는 은행 사기에 해당하는 행위를 했는지 조사하고 있다. 현재 씨티은행, 뱅크오브아메리카, JP모건 등 여러 금융기관을 통해 흘러간 3억 달러 이상의 자금 흐름을 추적 중이다.





특히 주목할 점은 이 거래들이 아르헨티나가 엄격한 외환 통제를 시행하던 시기에 이뤄졌다는 점이다. 당국은 이 금융 거래들이 미국 연방법을 위반했는지 여부를 면밀히 들여다 보고 있다.





AFA 측도 대응에 나섰다. 북미 지역 AFA 대표로 활동 중인 토마스 레갈라도는 최근 아르헨티나 형사 전문 변호사 마리아노 리사르도와 함께 마이애미에서 열린 축구 부패 관련 포럼에 참석했다. 레갈라도는 법무부와 FBI의 예비 수사에 대해 무죄 추정의 원칙이 존중되어야 한다고 강하게 주장했다. 그는 "수사 조치만으로 책임이나 유죄가 결정되는 것은 아니다"라고 밝혔다.





현재까지 미국 내에서 공식 기소는 이뤄지지 않은 상태이며, 검사들은 형사 사건으로 진행할 충분한 증거가 있는지를 판단하는 단계에 있다. 법무부는 향후 이번 예비 수사를 정식 형사 기소로 격상할지 여부를 결정하게 되며, 수사팀은 AFA 운영을 감독했던 전직 정부 관계자들을 추가 조사를 위해 곧 소환할 것으로 보인다.





타피아 회장은 현재 아르헨티나 대표팀과 함께 미국에 머물고 있다. 아르헨티나는 오는 12일 스위스와 월드컵 8강을 치를 예정이지만, 그라운드 밖에서 불어닥친 법적 소용돌이가 대표팀에 적잖은 부담이 될 것으로 보인다.