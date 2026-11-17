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대한축구협회가 CJ제일제당과 손잡고 국내 스포츠 시설 최초로 생분해성 친환경 인조잔디 충전재를 축구장에 도입했다.

축구협회는 5일 코리아풋볼파크 실외 인조잔디 구장에 ‘생분해성 바이오 소재(PHA) 인조잔디 충전재’의 보완 시공을 마쳤다. 이번 시공은 지난 7월 축구협회와 CJ제일제당이 체결한 업무협약에 따른 것이다.

협약에 따라 CJ제일제당은 미세 플라스틱이 발생하지 않는 생분해성 인조잔디 충전재를 협회에 제공하고, 축구협회는 이를 코리아풋볼파크 실외 인조잔디 구장에 보완 시공했다. 축구협회는 새 충전재가 깔린 이 구장을 앞으로 각종 대회와 훈련 등에 활용할 계획이다.

인조잔디 충전재는 잔디 사이에 채워 넣는 알갱이 형태의 소재로, 잔디를 지지하고 충격을 흡수해 선수들의 부상을 방지한다. 그동안 축구장에는 석유계 합성고무 충전재가 주로 쓰여 왔으나, 고무 충전재는 경기 중 마모되거나 빗물 등에 쓸려 유실되면서 미세 플라스틱을 발생시킬 우려가 있었다.

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이번에 새롭게 적용된 충전재는 사탕수수를 원료로 한 바이오 소재 PHA(폴리하이드록시알카노에이트)로 만들어졌다. PHA는 토양과 해양 등 자연환경에서 분해돼 미세 플라스틱을 남기지 않으며, 인체와 환경에 무해한 소재다.

세계 축구계에서도 선수 건강과 환경 보호를 위해 관련 규제가 강화되는 추세다. 유럽연합(EU)은 석유계 인조잔디 충전재를 미세 플라스틱 발생의 주요 원인 중 하나로 지목하고, 2031년부터 사용을 전면 금지할 예정이다. 이에 따라 스웨덴, 핀란드, 노르웨이 등 유럽을 중심으로 생분해성 충전재 도입이 빠르게 확산되고 있다.

국내에는 아직 관련 규제가 없지만, 축구협회는 글로벌 친환경 흐름에 선제적으로 대응하기 위해 이번 시범 적용을 결정했다. 축구협회는 코리아풋볼파크를 친환경 축구 인프라의 기준점으로 삼아, 향후 지자체 공공 체육시설과 학교 운동장 등으로 적용이 확대될 수 있도록 노력할 방침이다.