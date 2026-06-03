축구협회, 현대백화점 더현대 서울 팝업스토어서 ‘나이키 x 피스마이너스원 x KFA’ 특별 경품 이벤트 진행

대한축구협회가 오는 6월 1일부터 28일까지 현대백화점 더현대 서울에서 운영되는 월드컵 테마 팝업스토어 ‘대한민국 축구국가대표팀 : 팬들의 베이스캠프’에서 특별 경품 추첨 이벤트를 진행한다.

이번 이벤트는 팝업스토어 내 다양한 참여형 미션 프로그램에 참여한 팬들을 대상으로 운영되며, 협회 공식 파트너사인 나이키의 협조를 통해 특별한 경품도 함께 제공된다.

특히 이번 경품에는 많은 축구팬들과 패션 팬들 사이에서 높은 관심을 받고 있는 ‘나이키 x 피스마이너스원 x KFA’ 스페셜 의류 2점이 포함될 예정이다. 이외에도 국가대표팀 관련 다양한 리워드 및 이벤트 경품이 함께 운영된다.

아울러 일부 경품은 대한민국 축구국가대표팀의 북중미월드컵 경기 결과와 연계된다. 대표팀이 승리하거나 득점할 경우 추가 당첨자를 선정하는 방식으로 운영돼, 대표팀의 선전이 곧 팬들에게 더 많은 혜택으로 이어질 예정이다.

팝업스토어 방문 고객은 ▲응원 메시지 작성 ▲PlayKFA SNS 팔로우 및 이벤트 참여 ▲포토존 인증샷 업로드 ▲MD 구매 ▲포토 패키지 참여 등 다양한 현장 미션을 수행한 뒤 추첨권을 받을 수 있다. 이후 고객이 직접 추첨권을 작성해 현장 내 추첨함에 응모하는 방식으로 이벤트가 진행된다.

축구협회는 이번 이벤트를 통해 팬들이 단순 관람을 넘어 직접 참여하고 즐길 수 있는 ‘팬 체험형 팝업스토어’ 분위기를 강화한다는 계획이다. 특히 월드컵 시즌을 앞두고 대표팀을 향한 팬들의 응원 열기를 현장 콘텐츠와 자연스럽게 연결하는 데 초점을 맞췄다.

경품 추첨은 팝업스토어 운영 종료 이후 진행될 예정이며, 당첨자에게는 개별 연락을 통해 경품 수령 절차가 안내된다.

축구협회 관계자는 “월드컵 시즌을 맞아 팬들과 함께 응원 분위기를 조성하고, 현장을 방문한 팬들에게 특별한 경험을 제공하고자 이번 이벤트를 준비했다”며 “많은 팬분들의 관심과 참여를 부탁드린다”고 밝혔다.

한편 ‘대한민국 축구국가대표팀 : 팬들의 베이스캠프’ 팝업스토어는 6월 1일부터 28일까지 현대백화점 더현대 서울 3·4층에서 운영되며, 국가대표팀 공식 MD 판매와 함께 스페셜 응원 프로필 패키지, 유니폼 마킹 서비스, 참여형 미션 이벤트 등 다양한 팬 체험 콘텐츠를 선보일 예정이다.