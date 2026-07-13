축구협회 앰배서더 TWS, 현대백화점 더현대 서울 팝업스토어 홍보 콘텐츠 공개

대한축구협회가 공식 앰배서더인 TWS(투어스)와 함께한 ‘대한민국 축구국가대표팀 : 팬들의 베이스캠프’ 팝업스토어 홍보 콘텐츠를 공개했다.

이번 콘텐츠는 오는 6월 현대백화점 더현대 서울에서 운영 예정인 국가대표팀 테마 팝업스토어를 팬들에게 보다 친근하고 재미있게 소개하고, 현장 참여를 독려하기 위해 제작됐다.

영상에는 팝업스토어 내 주요 프로그램인 팬 참여형 미션 이벤트, 국가대표팀 콘셉트 포토존, 갓챠 프로그램, 국가대표 프로필 패키지 등 다양한 콘텐츠들이 소개됐다. 또한 TWS 멤버들은 국가대표팀과 월드컵 분위기를 주제로 한 다양한 연출과 메시지를 통해 팬들에게 팝업스토어 참여를 독려하는 형태로 콘텐츠 촬영에 참여했다.

특히 축구협회는 TWS 멤버들이 직접 촬영한 폴라로이드 사진을 팬들에게 선물하는 특별 이벤트도 함께 진행할 예정이다. 관련 이벤트 참여 방법 및 세부 내용은 PlayKFA 공식 SNS 채널을 통해 확인 가능하다.

이번 콘텐츠는 축구협회와 지난해 10월 파트너십 MOU를 체결한 HYBE(하이브)와 협업의 일환으로 진행된 공식 앰배서더 활동 중 하나다. 협회는 향후에도 다양한 형태의 콘텐츠를 통해 팬들과 국가대표팀이 함께 소통할 수 있는 접점을 확대해 나간다는 계획이다.

축구협회 관계자는 “TWS와 함께한 콘텐츠를 통해 더 많은 팬들이 국가대표팀과 함께 월드컵 분위기를 즐기고, 팬과 대표팀이 함께 만들어가는 ‘팬들의 베이스캠프’ 팝업스토어 현장을 찾아주시길 바란다”고 밝혔다.