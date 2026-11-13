‘축구장으로 떠난 특별한 가을 소풍’ 프로축구 충남아산FC, 어린이들 대상으로 스타디움 투어 진행

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프로축구 충남아산FC가 지난 12일 이순신종합운동장에서 ‘캐슬어울림 2단지 어린이집’ 어린이들을 초청해 스타디움 투어를 실시했다. 스타디움 투어는 스포츠 강의와 경기장 투어로 구성되어 있으며 스포츠 분야에 대한 관심을 높이고 진로를 구체적으로 탐색할 수 있는 기회를 제공하고자 기획됐다. 이날은 어린이들의 눈높이에 맞춰 스포츠 강의와 축구 교실을 중심으로 구성해 특별한 체험 시간을 마련했다.

강의는 구단 소개부터 축구 포지션, 축구 규칙 등을 설명하는 시간으로 문을 열었다. 또한 퀴즈로 배운 내용을 되짚고 정답자에게는 구단 머플러를 선물하며 관심을 높였다. 이후 자리를 옮겨 선수 김종민, 김영남, 김주성과 함께하는 축구교실이 펼쳐졌다. 축구교실은 어린이들이 부담 없이 공과 친해질 수 있도록 드리블과 슈팅 중심으로 꾸려졌다. 마지막에는 세 팀으로 나눠 미니게임을 진행하며 축구의 재미를 만끽했다.

충남아산FC는 이번 프로그램으로 어린이들이 경기장을 단순히 관람의 공감이 아닌 체험과 추억의 장소로 인식하고 구단과 자연스럽게 친밀감을 형성하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다. 스타디움 투어에 참여한 김주성은 “아이들이 경기장에서 즐거운 경험을 쌓는 모습을 보며 보람을 느꼈다. 앞으로 가족들과 경기장을 찾아 우리 팀을 응원하며 또 다른 추억을 쌓았으면 좋겠다”고 말했다.