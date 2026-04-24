'축구로 하나 된 특별한 하루' 충남아산, 소규모 학교 쌍룡초 찾아 '비타민스쿨' 진행

[골닷컴] 배웅기 기자 = 충남아산FC가 지난 22일 충남 아산 소재 쌍룡초를 찾아 올해 두 번째 비타민스쿨을 진행했다.

쌍룡초는 전교생이 30명 남짓에 불과한 소규모 학교로 충남아산의 '열성 팬'이 다수 재학하고 있다. 이날 충남아산 선수들의 방문 소식에 학생들은 기대 가득한 모습으로 운동장에 모였다.

일일 선생님으로는 한정수와 김정현이 나섰고, 두 선수들은 학생들과 반갑게 인사를 나눈 뒤 본격적인 수업을 시작했다. 수업은 스트레칭으로 시작해 드리블과 슛 연습으로 이어졌다. 학생들은 선수들의 시범을 가까이서 지켜본 뒤 직접 볼을 다루며 기본기를 배웠다. 이어 진행된 퀴즈 시간에도 적극적으로 참여해 열띤 분위기를 만들었다.

팬사인회가 프로그램의 마지막을 장식했다. 학생들은 각자 소중한 물건에 사인을 받고 기념촬영을 하며 특별한 추억을 남겼다. 행사에 참여한 김정현은 "진심으로 즐기는 학생들의 모습에 오히려 더 큰 에너지를 받았다. 충남아산을 응원해 주는 아이들과 직접 만날 수 있어 뜻깊은 시간이었다"고 전했다.

충남아산은 오는 26일 오후 4시 30분 청주종합경기장에서 충북청주FC와 하나은행 K리그2 2026 9라운드 원정 경기를 치른다. 충남아산은 현재 7경기 3승 2무 2패(승점 11)로 8위에 위치해 있다.