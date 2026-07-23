'추억을 향해 슛' 충남아산 최희원·데니손, 탕정초 방문해 '비타민스쿨' 진행

[골닷컴] 배웅기 기자 = 충남아산FC가 지난 21일 충남 아산 소재 탕정초를 방문해 '비타민스쿨'을 진행했다.

비타민스쿨은 충남아산 선수가 충남 관내 초등학교를 방문해 꿈나무들에게 축구의 즐거움과 스포츠 정신을 전달하는 사회 공헌활동이다. 충남아산은 지역 학생들이 구단과 선수를 가까이에서 경험할 수 있도록 매년 비타민스쿨을 운영하고 있다.

이날 일일 선생님으로는 최희원과 데니손이 나섰다. 충남아산의 주축으로 활약하고 있는 두 선수는 올해 처음 비타민스쿨에 참여해 학생들과 특별한 시간을 보냈다. 특히 외국인 선수인 데니손은 언어라는 장벽에도 불구하고 축구를 통해 자연스럽게 소통하며 수업을 이끌었다.

프로그램에 참여한 탕정초 5학년 학생들은 드리블, 패스, 슈팅 등 기본기를 배운 뒤 미니게임을 가졌다. 이후 퀴즈 이벤트가 진행됐고, 정답을 맞힌 학생에게는 충남아산 머천다이즈(MD)를 선물했다.

탕정초 5학년 담임교사는 "올해는 여러 이유로 본교에서 현장체험학습을 가지 않는다. 그래서 학생들에게 좋은 추억을 남겨 주고 싶어 비타민스쿨을 신청했다"고 말했다.

데니손은 "무더운 날씨에도 즐겁게 웃으며 축구하는 학생들을 보니 어린 시절 생각도 나고 새로웠다. 비록 말이 완벽히 통하지는 않았지만, 학생들의 표정만으로도 행복한 감정을 느낄 수 있었다. 학생들에게 평생의 추억으로 남았으면 좋겠다"고 전했다.

충남아산은 오는 25일 화성종합경기타운에서 화성FC와 하나은행 K리그2 2026 17라운드 원정 경기를 치른다. 충남아산은 현재 6승 6무 5패(승점 24)로 8위에 위치해 있다.