‘최근 2경기 연속 골맛’ 데니손의 활약에 기대…충남아산, 후반기 첫 경기부터 김포 상대로 승리 도전!

프로축구 K리그2 충남아산FC가 여름 휴식기를 마치고 7월 첫 경기서 승리에 도전한다.

충남아산은 오는 5일 김포솔터축구장에서 펼쳐지는 김포FC와 하나은행 K리그2 2026 16라운드 원정경기를 치른다. 현재 충남아산와 김포는 순위표 각각 8위(승점 20)와 6위(승점 24)에 올라 있다. 격차는 승점 4밖에 나지 않는다. 중위권 팀들의 승점 차가 촘촘하게 맞물려 있는 만큼 후반기 첫 단추를 잘 꿰는 것이 무엇보다 중요하다.

김포는 여름 휴식기 전까지 5경기 무패 행진을 달리면서 기세가 좋다. 특히 전반기 동안 단단한 수비를 앞세워 최소 실점 2위(14골)에 올랐다. 때문에 충남아산은 이번 맞대결에서 김포의 견고한 수비진을 어떻게 흔들어 낼지가 핵심 포인트다.

충남아산은 김포를 상대로 좋은 기억을 떠올려야 한다. 지난해 세 차례 맞대결에서 2승1무를 기록하며 단 한 번도 패하지 않았다. 김포를 상대로 유독 강한 면모를 보여온 데다, 여름 휴식기 동안 조직력을 한층 끌어올린 만큼 이번 맞대결에서 충분히 자신감을 가질 만하다.

충남아산이 기대를 거는 카드는 단연 ‘삼바 특급’ 데니손이다. 데니손은 최근 2경기 연속 골맛을 보면서 날카로운 공격력을 뽐내고 있다. 여기다 공격 진영 패스 성공률 81.3%를 기록, 마무리뿐만 아니라 공격 전개 과정에서도 높은 영향력을 발휘하고 있다. 데니손이 터지면 승점으로 이어지고 있는 만큼 이번 김포전에서도 활약에 기대를 모은다.