"최고의 영입" 아스널 '복덩이' 토미야스 활약상 조명…각종 수치 '1위'

[골닷컴] 강동훈 기자 = 아스널 소속 수비수 토미야스 타케히로(23)가 빠르게 팀에 녹아들면서 활약을 이어가고 있다. 최근에는 좋은 모습을 보여준 게 기록으로 증명되면서 또 한 번 진가를 인정받았다.

토미야스는 일본 출신의 수비수다. J리그 아비스파 후쿠오카에서 데뷔한 후 2018년 벨기에 신트트라위던에 입단해 유럽 무대에 진출했고, 1년 만에 볼로냐로 이적해 이름을 알렸다. 볼로냐에서도 주축으로 활약하며 안정적인 모습을 선보인 그는 빅클럽들의 레이더망에 포착되더니 결국 올여름 아스널 유니폼을 입었다.

프리미어리그 무대에 입성한 토미야스는 곧바로 기대에 걸맞은 활약을 펼치고 있다. 4라운드 노리치시티전에서 데뷔한 후 18라운드까지 연속으로 선발 출전하며 핵심으로 자리매김했다. 후방에서 철옹성 같은 수비는 물론 적극적인 오버래핑과 안정적인 빌드업으로 제 역할을 완벽하게 해내고 있다.

이런 가운데 영국 매체 '팀 토크'는 24일(한국시간) 공식 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 '아스널에 소속된 토미야스는 훌륭한 계약이다(What a signing Takehiro Tomiyasu has been for Arsenal)' 메시지와 함께 이번 시즌 프리미어리그 주요 기록을 표로 만들어 공개했다.

보도에 따르면 토미야스는 이번 시즌 아스널 내에서 가장 많은 태클 성공(27회)을 기록했다. 이는 2위 토마스 파티(28)보다 6회 더 앞서는 기록이었다. 이어 공중볼 경합 싸움 43회, 경합 싸움에서 87회로 두 분야 모두 1위에 올랐다. 각각 2위 벤 화이트(24)와 부카요 사카(20)보다 12회 더 많았다. 마지막으로 볼 터치 부문에서 1,085회로 최다였다.

이에 아스널 팬들은 토미야스의 활약을 반기면서 성공적인 영입이라며 엄지를 치켜세웠다. '팀 토크' SNS에 댓글을 단 팬들은 "첫 시즌인데 완벽하다" "실제 포지션은 센터백인데 오른쪽 풀백에서도 훌륭했다" "공중볼 싸움에서 뛰어나고, 매우 지능적이다" "통계가 맞다면 최고의 영입이다" 등 반응을 보였다.