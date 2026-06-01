초대박! '이적설' 이강인, 마침내 'HERE WE GO' 떴다…"아틀레티코 마드리드 관심, 더 많은 출전 시간 위해 떠날 계획"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 최근 이적설에 휩싸인 이강인(25·파리 생제르맹)이 올여름 새로운 도전에 나설 전망이다.

유럽 이적시장 소식에 정통한 파브리지오 로마노 기자는 2일(이하 한국시간) 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "이강인과 곤살루 하무스는 더 많은 출전 시간을 확보하고자 파리 생제르맹(PSG)을 떠날 계획"이라며 "아틀레티코 마드리드는 몇 달 전부터 두 선수 영입 의사를 밝혀 온 구단 중 하나다. 앞으로 더 많은 구단이 관심을 보일 것으로 예상된다"고 전했다.

불과 이틀 전인 지난달 31일에는 PSG 소식에 정통한 프랑스 매체 '레키프'의 로익 탄지 기자가 "이강인과 하무스는 다음 시즌 더 중요한 역할을 맡고 싶어 함에 따라 올여름 이적을 모색할 예정"이라고 밝힌 바 있다.

오는 15일 여름 이적시장이 개장하는 가운데 이강인의 거취가 구체적인 윤곽을 드러내고 있다. 이강인은 2023년 여름 RCD 마요르카에서 PSG로 이적한 뒤 확실한 주전으로 자리 잡지 못했고, 특히 가장 중요한 대회라고 할 수 있는 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL)에서는 27경기 연속 선발 명단에서 제외됐다.

지금으로서 가장 유력한 행선지는 아틀레티코다. 복수의 현지 매체에 따르면 아틀레티코는 올여름 올랜도 시티 SC 이적이 확정된 앙투안 그리즈만의 대체자로 이강인을 낙점했고, 마테우 알레마니 스포츠 디렉터가 직접 영입을 추진하고 있다. 5천만 유로(약 881억 원)에 달하는 PSG의 요구 이적료를 지불할 의향이 있는 것으로 알려졌다.

PSG 역시 재계약을 제안한 올 초와 달리 이강인의 이적을 허용하기로 했다. 프랑스 매체 '라이브풋'은 지난달 10일 "PSG가 올여름 대대적인 선수단 개편에 나설 예정이다. 최대 7명이 팀을 떠날 가능성이 있다"며 뤼카 슈발리에, 루카스 베랄두, 이강인, 세니 마율루, 하무스, 캉탱 은장투, 이브라힘 음바예의 이름을 언급한 바 있다.