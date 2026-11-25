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[골닷컴] 김형중 기자 = 한국 축구의 미래가 큰 일을 해냈다. 대한민국 17세 이하 대표팀이 국제축구연맹(FIFA) 주관 대회 역사상 처음으로 조별예선 3경기를 모두 승리로 장식했다.

김현준 감독이 이끄는 한국은 25일 오후 9시 30분(한국시간) 카타르 도하의 아스파이어존 피치4에서 열린 2026 FIFA U-17 월드컵 에콰도르와 B조 3차전에서 3-2로 승리했다.

경기 초반부터 행운이 따랐다. 전반 7분 상대 자책골로 선제골을 뽑아냈다. 이어 전반 22분에는 공격수 남이안이 페널티 박스 바깥에서 대각선 슈팅을 때려 추가골에 성공하며 일찌감치 2골 차로 앞서갔다.

기세가 오른 한국은 후반 1분 만에 또 다시 상대 자책골에 힘입어 한 골을 추가하며 넉넉한 리드를 잡았다. 이후 후반 14분과 33분 각각 게레로, 프라고소에 실점을 허용했지만 1골 차 리드를 잘 지키며 승리를 따냈다.

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앞선 두 경기에서 우간다에 3-0, 뉴칼레도니아에 6-0으로 대승을 거둔 한국은 이날 승리를 포함해 조별예선 3전 전승 승점 9점, B조 1위로 토너먼트 진출을 확정했다.

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32강 상대는 조별예선이 모두 끝난 뒤 결정된다. 48개국이 참가한 이번 대회는 지난 북중미 월드컵과 마찬가지로 각 조 1, 2위와 함께 각 조 3위 중 성적이 좋은 8개 팀이 32강 대진을 구성한다. 한국은 승점 9점에 골득실이 +10이나 돼, 조 1위 팀들 중에서도 성적이 좋아 비교적 약한 팀과 32강에서 만날 가능성이 높다.

한편, FIFA 주관 대회에서 한국이 조별예선 3전 전승을 한 경우는 이번이 처음이다. 거스 히딩크 감독의 지휘 아래 4강 신화를 썼던 2002 한일 월드컵에서도 조 1위로 조별예선을 통과하긴 했지만 2승 1무의 성적을 올렸다. 여자 대표팀의 경우 2010년 트리니다드토바고에서 열린 U-17 월드컵에서 사상 최초로 우승컵을 들어 올렸지만 이때에도 조별예선 성적은 2승 1무였다.

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한국 축구의 새 역사를 쓴 김현준호가 기세를 몰아 어디까지 올라갈 수 있을지 축구 팬들의 관심이 커지고 있다.