‘초대박’ 다음 시즌 호날두와 함께 한솥밥 먹을 수도…“알나스르, 올여름 ‘FA 신분’ 살라 영입 추진”

[골닷컴] 강동훈 기자 = 어쩌면 다음 시즌 ‘슈퍼스타’ 크리스티아누 호날두(41·알나스르)와 ‘파라오’ 모하메드 살라(33·리버풀)가 함께 공격을 이끄는 모습을 볼 수도 있을 전망이다. 알나스르가 올여름 FA(자유계약선수) 신분이 되는 살라 영입을 추진하려는 움직임이 포착됐다.

사우디 매체 오카즈는 25일(한국시간) “알나스르 호르헤 헤수스 감독이 다가오는 여름 이적시장에서 살라를 영입할 가능성에 대해 긍정적인 입장을 보이고 있다”면서 “살라는 알나스르로 이적해 다음 시즌 호날두와 함께 공격진을 구성할 가능성이 있는 유력 후보”라고 보도했다.

만약 살라가 알나스르 유니폼을 입게 된다면, 호날두와 처음으로 한솥밥을 먹게 되면서 동시에 리버풀에서 함께 뛰었던 마네와 재회하게 된다. 아울러 이미 막강한 알나스르의 공격진은 더 업그레이드된다. 알나스르는 현재 호날두를 중심으로 마네와 주앙 펠릭스, 킹슬리 코망 등 정상급 공격수들이 뛰고 있다.

살라는 올 시즌을 끝으로 리버풀과 9년 동행에 마침표를 찍는다. 당초 계약기간이 내년 여름까지였지만 상호 합의 하에 올여름 계약을 해지하기로 했다. 이런 그는 현재 복수 구단의 관심을 받고 있다. 특히 알나스르를 비롯해 알이티하드 클럽과 알힐랄, 알카디시아 등 사우디 프로페셔널리그(SPL) 구단들과 연결되고 있다.

알나스르와 알이티하드 클럽, 알힐랄, 알카디시아 등 SPL 구단들은 이적료가 발생하지 않는 FA 신분인 살라에게 막대한 연봉과 보너스를 앞세워 설득에 나서고 있다. 실제 가장 최근 현지에서 거론되고 있는 예상 연봉은 6240만 파운드(약 1247억 원)다. 이는 현재 살라가 리버풀에서 받고 있는 연봉의 무려 3배 수준이다.

오카즈는 “소식통에 따르면 알나스르가 살라 영입을 성사시키기 위해서는 여러 요소를 고려해야 한다. 여기에는 다른 SPL 구단들과의 경쟁 가능성을 고려한 알나스르 경영진의 최종 입장과 살라가 어느 SPL 구단의 유니폼을 입고 싶은지에 대한 결정 등이 포함된다”고 덧붙였다.

살라는 명실상부 ‘월드클래스(월클)’ 공격수다. 폭발적인 스피드와 뛰어난 드리블 돌파 그리고 탁월한 골 결정력을 갖췄다. 패싱력도 뛰어나 직접 플레이메이킹을 통해 공격 시에 위협적인 기회를 만들어낼 수도 있다. 지난 2010년 알 모콰룬 알 아랍에서 프로에 데뷔한 그는 바젤과 첼시, 피오렌티나, AS로마 등을 거쳐 리버풀에서 뛰고 있다.

한편, 1955년 사우디 리야드를 연고로 창단한 알나스르는 SPL 9회, 사우디 킹스컵 6회, 크라운 프린스컵 3회, 아랍 클럽 챔피언스컵 1회 등 우승 기록을 보유한 구단이다. 이번 시즌 5경기를 남겨둔 가운데 SPL 선두를 달려 7시즌 만에 정상에 오를 가능성이 큰 데다, 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그2(ACL2) 결승에도 올라 있다.