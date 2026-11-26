공유하기 Google에서 GOAL을 팔로우하세요

광고

[골닷컴] 반진혁 기자 = 첼시는 감독 교체 계획이 없다.

영국 매체 ‘스카이스포츠’는 26일 “사비 알론소 감독은 첼시 구단주와 운영진의 전폭적인 신뢰를 받고 있다”고 전했다.

알론소 감독은 이번 시즌을 앞두고 첼시 지휘봉을 잡았다. 시즌 초반은 순항했다. 개막 후 3경기에서 모두 승리하면서 쾌조의 출발을 알렸다.

하지만, 최근 흐름이 좋지 않다. 5경기에서 승리는 단 한 번이다. 1승 1무 3패로 부진의 늪에 빠졌다.

광고 광고

설상가상으로 잉글랜드 풋볼리그컵(EFL컵)은 리버풀과의 대결에서 패배하면서 조기 탈락했다.

관련 주제

다음 경기 NFO 프리미어리그 15:00 CHE

첼시의 부진으로 팬들도 뿔이 났다. 최근 토트넘 홋스퍼, 리즈 유나이티드와의 경기 패배 이후 야유를 보내기도 했다.

알론소 감독은 레알 마드리드와 결별 후 4년 계약을 통해 첼시와 인연을 맺었다. 부진에도 구단주도 교체 계획이 없다.

광고

확정적이라는 의미의 HERE WE GO 문구를 활용해 유럽 축구 소식에 공신력이 강한 것으로 알려진 기자 파브리시오 로마노도 첼시는 감독 교체 계획이 없다고 못 박았다.

로마노는 “첼시는 어려운 시기를 보내고 있다. 팀 수준에 맞은 성적이 아니다. 하지만, 알론소 감독을 향한 신뢰는 굳건하다. 시간을 주고 싶어 하며 지지하고 있다”고 언급했다.

광고

사진=게티이미지