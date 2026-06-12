[체코전] '고지대 적응' 효과 있었다! 이강인 훨훨 난 한국, 0-0으로 전반 종료…가능성 엿본 45분

[골닷컴] 배웅기 기자 = 가능성을 엿본 45분이었다.

홍명보 감독이 이끄는 대한민국 국가대표팀은 12일 오전 11시(한국시간) 멕시코 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 체코와 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 1차전에서 0-0으로 균형을 유지한 채 전반을 마쳤다.

경기에 앞서 선발 명단이 공개됐다. 한국은 김승규, 이한범, 이기혁, 김민재, 황인범, 손흥민, 백승호, 이재성, 이태석, 이강인, 설영우가 나선다.

미로슬라프 코우베크 감독의 체코는 마체이 코바르시, 로빈 흐라냐치, 블라디미르 초우팔, 슈테판 할로우페크, 라디슬라프 크레이치, 야로슬라프 젤레니, 루카시 프로보드, 토마시 소우체크, 알렉산드르 소이카, 파트리크 시크, 파벨 슐츠가 선발 출전한다.

전반 초반 양 팀이 치열한 탐색전을 벌인 가운데 첫 슈팅은 한국에서 나왔다. 이강인(파리 생제르맹)이 공격의 시발점 역할을 했다. 전반 12분 문전에 자리한 이재성(1. FSV 마인츠 05)이 이강인의 긴 패스를 잡아놓은 뒤 쇄도하는 손흥민(로스앤젤레스 FC)에게 내줬다. 이후 손흥민의 박스 안 오른발 슈팅이 할로우페크(SK 슬라비아 프라하)의 수비에 막혔다.

한국이 공세를 높였다. 이어진 상황, 이태석(FK 아우스트리아 빈)이 왼쪽 측면에서 올린 크로스를 이한범(미트윌란)이 문전에서 헤더로 돌려놓았지만 골문 위로 떴다. 전반 14분 이강인의 기습적인 왼발 중거리 슈팅은 코바르시(PSV 에인트호번)가 몸을 던져 막아냈다.

체코는 전반 15분 오른쪽 측면에 위치한 프로보드(슬라비아 프라하)의 크로스에 이은 시크(바이어 04 레버쿠젠)의 문전 슈팅 시도가 김민재(바이에른 뮌헨)에게 막히며 아쉬움을 삼켰다. 전반 22분에는 소이카(빅토리아 플젠)의 코너킥이 문전에서 소우체크(웨스트햄 유나이티드)의 다리에 맞고 골라인 바깥으로 흘렀다.

한국이 다시 주도권을 잡았다. 전반 38분 손흥민의 아크 정면 오른발 중거리 슈팅은 골문 위로 높이 떴다. 영점 조절을 마친 손흥민은 전반 39분 볼을 몰고 들어온 뒤 아크 정면에서 또 한 번 왼발 중거리 슈팅을 시도해 봤지만, 골문 왼쪽으로 아쉽게 벗어났다. 이후 양 팀은 선제골을 위해 공격에 열을 올렸지만, 이렇다 할 장면을 연출하지 못한 채 하프타임에 돌입했다.