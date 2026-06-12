[체코전] 韓 차세대 공격수 탄생! 이제는 오현규의 시대…교체 투입→후반 35분 역전골 폭발

[골닷컴] 배웅기 기자 = 이제는 오현규(25·베식타시 JK)의 시대다.

홍명보 감독이 이끄는 대한민국 국가대표팀은 12일 오전 11시(한국시간) 멕시코 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 체코와 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 1차전에서 2-1로 앞서고 있다. 현재 후반 35분.

경기에 앞서 선발 명단이 공개됐다. 한국은 김승규, 이한범, 이기혁, 김민재, 황인범, 손흥민, 백승호, 이재성, 이태석, 이강인, 설영우가 출전했다.

미로슬라프 코우베크 감독의 체코는 마체이 코바르시, 로빈 흐라냐치, 블라디미르 초우팔, 슈테판 할로우페크, 라디슬라프 크레이치, 야로슬라프 젤레니, 루카시 프로보드, 토마시 소우체크, 알렉산드르 소이카, 파트리크 시크, 파벨 슐츠가 선발로 나섰다.

이날 경기는 한국이 거세게 몰아붙이는 양상으로 흘러갔다. 한국은 이강인(파리 생제르맹)을 공격의 시발점으로 삼아 체코 골문을 겨냥했지만, 2% 부족한 골 결정력에 아쉬움을 삼켜야 했다.

결국 후반 초반 체코의 높은 신장에 고전하더니 선제골을 내줬다. 후반 14분 초우팔(TSG 1899 호펜하임)의 롱스로인에 이은 크레이치(울버햄튼 원더러스)의 문전 헤더가 그대로 골문 안으로 빨려 들어갔다.

그러나 체코의 기쁨은 오래가지 않았다. 후반 23분 중원에서 볼을 잡은 이강인이 문전으로 쇄도하는 황인범(페예노르트 로테르담)을 향해 패스했고, 황인범이 접는 동작으로 흐라냐치(호펜하임)를 속인 뒤 절묘한 오른발 칩슛으로 골망을 흔들었다.

이후 홍명보 감독이 역전골을 위해 과감한 결단을 내렸다. 후반 24분 이태석(FK 아우스트리아 빈)과 손흥민(로스앤젤레스 FC)을 불러들이고 엄지성(스완지 시티)과 오현규를 투입했다.

교체 11분 만인 후반 35분 홍명보 감독의 용병술이 적중했다. 문전을 파고든 오현규가 박스 안에서 연결된 황인범의 컷백을 왼발로 밀어 넣으며 역전골을 터뜨렸다. 4년 전 2022 FIFA 카타르 월드컵 당시 훈련 파트너로 참가해 등번호조차 없었던 오현규가 만들어낸 '드라마'다.