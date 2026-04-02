‘첫 승’ 포항, 대전과 홈경기에서 분위기 이어간다

[골닷컴] 이현민 기자 = 포항스틸러스가 대전하나시티즌을 상대로 홈에서 승리의 흐름을 이어간다.

포항은 오는 4일 오후 4시 30분 포항스틸야드에서 대전과 하나은행 K리그1 2026 6라운드 맞대결을 펼친다. 포항은 지난달 28일 강원FC를 상대로 리그 첫 승을 거뒀다. 후반 25분 박찬용의 헤더가 골키퍼 손을 맞고 흘러나왔고, 이호재가 침착하게 마무리하며 결승골을 만들어냈다. 5경기 만에 거둔 값진 승리로, 승리 기세를 이어가겠다는 각오다.

홈경기 분위기를 한껏 느낄 수 있는 북문광장에서는 다양한 이벤트가 팬들을 기다린다. 홈경기 8연전 기간 동안 진행되는 출석체크 이벤트와 직전 경기 티켓이나 예매 내역을 인증하면 상품을 받을 수 있는 ‘웰컴백 캡슐 드로우’가 마련돼 있다. 완델손 엠블럼 포토존과 타임 스토퍼 게임, 멤버십 팬사인회뿐 아니라 전 선수의 프레임이 추가된 포토이즘도 즐길 수 있다. 닭강정, 다코야키, 소떡소떡 등 다채로운 먹거리를 즐길 수 있는 푸드존과 푸드트럭도 운영한다.

올해 새롭게 단장한 S구역을 대상으로 이벤트를 진행한다. S3-S5구역 좌석 정가 이용 고객에게 티켓 1매당 슬로건 응원 타월을 증정한다. 또한 4월 홈경기 중 해당 구역을 3매 이상 온라인 예매할 경우 후반기 홈경기 할인 쿠폰을 제공한다.

스틸스토어에서는 활용도 높은 더플백을 새롭게 선보인다. 푸마 트레이닝복을 비롯해 텀블러, 니트 머플러, 키링 등 다양한 상품을 만나볼 수 있다. 경기 시작 전에는 스틸야드 퀴즈 타임으로 장내 분위기를 끌어올릴 예정이다. 킥오프 전에는 3월 에스포항병원 이달의 선수로 선정된 황인재의 시상식을 진행한다. 하프타임에는 어린이 치어리딩팀 ‘슈팅스타’의 응원과 영일만 친구 응원 타임이 이어진다.

이벤트 관련 자세한 내용은 구단 공식 소셜 미디어에서 확인할 수 있다. 포항스틸러스 홈경기 티켓 예매는 구단 공식 홈페이지와 티켓링크를 통해 가능하다.