지휘봉 잡고 11일' 만에 모레노호 상대하는 에콰도르 감독 "어젯밤 처음 선수들 만났어"

[골닷컴] 김형중 기자 = 로베르트 모레노 감독 체제로 새 출발하는 대한민국 축구 국가대표팀과 일전을 앞두고 있는 에콰도르 대표팀의 마르셀루 가야르도 감독이 최선을 다하겠다는 출사표를 던졌다.





에콰도르는 24일 오후 8시 수원월드컵경기장에서 한국과 9월 A매치 첫 경기를 치른다. 팀을 이끄는 아르헨티나 출신 가야르도 감독은 월드컵 이후 지난 13일에 지휘봉을 잡은 신임 감독으로 한국의 모레노 감독과 비슷하다.





지난 월드컵에서 활약한 모이세스 카이세도 같은 선수들은 부상 등을 이유로 이번 소집에 포함되지 않았다. 신임 감독이 새로운 얼굴들과 합을 맞춰야 하는 상황이다.





23일 대한축구협회에 따르면, 가야르도 감독은 수원월드컵경기장에서 열린 사전 기자회견에서 "대한민국 팀도 그렇고 우리 에콰도르도 월드컵 이후 변화된 스쿼드로 새 출발을 하는 것인만큼 변수가 있을 수 있다고 생각한다. 모레노 감독도 우리 팀을 분석했을테지만 나도 한국전을 대비하고 있다"라고 말했다.





이어 "사실 (한국 원정전을 앞두고) 어젯밤에 우리 선수들을 처음 만나게 됐다. 아직 짧은 기간이라 모든 선수들을 다 만나보진 못했지만 점차 시간을 보내고 훈련을 해나가며 서로 맞춰볼 수 있을 것이라 기대한다"라며 "아직 특정 선수를 언급하거나 우리 팀 전술이 이렇다고 말하기는 시기상조이지만 언제나 그렇듯 최선을 다할 예정이다"고 전했다. 부임한지 10일밖에 되지 않은 상황이라 선수단 파악이 완벽히 되지 않는 모습이다.





함께 참석한 골키퍼 에르난 갈린데스는 "솔직히 말하면 아직 시차적응중이지만 아시아에 처음 오게 돼 기쁜 마음이다. 새로 팀을 맡게 된 가야르도 감독과 손발을 잘 맞추고 있다"며 "우리 팀에 새로운 선수들이 많다. 그 친구들과 손발을 잘 맞추고 잘 활약해서 좋은 결과 낼 수 있기를 바란다"라고 기대했다.





이어 "또한 월드컵 직후 아쉬운 결과에 많이 속상했고, 이제 더 이상 대표팀에서의 내 역할은 끝났다고 생각해 은퇴를 결심했었다. 하지만 나라와 팀에서 원한다면 대표팀 합류를 거절하면 안 된다고 생각했다. 나라를 대표하는 것은 영광이라고 생각하며 감독님께서 나에게 다시 기회를 주신 것에 대해 감사하다"라고 고백했다. 갈린데스는 지난 월드컵에서 팀이 32강에 오르는 과정의 4경기 모두 출전해 골문을 지켰다. 이후 대표팀 은퇴를 선언했지만 이번 소집에 응하며 복귀한 바 있다.