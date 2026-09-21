‘지역 어린이들과 함께!’ 충남아산FC 박종민·비티뇨, 엘리트어린이집서 ‘비타민스쿨’ 진행

프로축구 충남아산FC가 지난 17일 아산시 배방읍에 위치한 엘리트어린이집을 찾아 ‘비타민스쿨’을 진행했다.

‘비타민스쿨’은 충남아산FC가 창단 때부터 이어온 지역 밀착형 사회공헌활동이다. 구단 소속 선수들이 직접 지역 내 교육기관을 직접 방문해 축구 클리닉, 팬 사인회 등을 진행하며 어린이들에게 축구의 즐거움과 스포츠 정신을 전하는 프로그램이다.

이날 엘리트어린이집에는 특별한 일일 선생님 수비수 박종민과 공격수 비티뇨가 방문했다. 프로그램은 6세반과 7세반으로 나뉘어 약 2시간 동안 진행됐으며 두 선수는 80여명의 아이들과 함께 뛰고 공을 주고받으며 즐거운 시간을 보냈다.

특히 박종민의 유니폼을 착용한 아이를 비롯해 다양한 축구 유니폼을 차려입은 아이들이 설레는 표정으로 활동에 참여했다. 두 선수는 준비운동을 시작으로 슈팅, 패스 동작을 하나씩 알려주며 수업을 이끌었다.

수업이 끝난 뒤에도 즐거운 분위기는 계속됐다. 아이들은 구단이 선물한 머플러에 두 선수의 사인을 받고 함께 단체사진을 촬영하며 특별한 추억을 남겼다. 아이들뿐만 아니라 교직원들도 사인회에 참여하며 선수들과의 짧은 만남을 즐겼다.

비티뇨는 “아이들과 선생님들이 밝게 맞아주셔서 즐겁게 수업을 이끌 수 있었다. 저도 아이가 있어 그런지 오늘 활동이 더욱 특별하게 느껴졌다. 어린이집의 밝고 따뜻한 모습을 보며 제 아이도 이런 곳에 다니면 좋겠다는 생각이 들었다. 오늘을 계기로 아이들이 축구를 더욱 친근하고 즐겁게 느끼길 바란다”고 소감을 전했다.