‘지역 대학생과 환경 문제 해결 가치 창출’ 전북, 업사이클링 창업 캠프 2기 성료

[골닷컴] 반진혁 기자 = 전북현대가 지역 대학생과 함께한 업사이클링 창업 캠프 2기를 성공적으로 마무리했다.

전북은 ㈜위사이클과 함께 전북권 대학생들과 함께 지역 환경 문제를 해결하고 지속 가능한 가치를 창출하는 'Drive Up' 업사이클링 창업 캠프를 진행해 왔고 두 번째 기수 수료라는 결과를 얻었다.

업사이클링 창업 캠프는 스포츠 현장에서 발생하는 폐자원을 새로운 가치의 제품으로 재탄생시키고, 대학생들의 창의적인 아이디어를 실제 사업으로 연결하기 위해 마련된 전북권 대학 연합 프로젝트다.

1기 캠프 최우수상 수상작인 ‘업사이클링 팔찌’와 ‘키캡 키링’은 실제 상품화 과정을 거쳐 올해 4월 팝업스토어를 통해 출시되기도 했다.

2기 최종 우승은 전주성의 독창적인 스토리를 담아 ‘골망 업사이클링’ 아이디어를 제안한 전주대학교 G.K팀이 차지했다.

전주성에서 사용된 골망을 새로운 제품으로 재탄생시키는 아이디어를 제안해 스토리와 업사이클링의 가치를 동시에 담아낸 부분이 높은 평가를 끌어냈다.

우승을 차지한 G.K팀 금정현 학생은 “경기장에서 실제 사용된 골망을 활용한 아이템을 제안했는데 좋은 평가를 받아 뜻깊다. 팬들이 만족할 수 있는 완성도 높은 상품으로 출시될 수 있도록 남은 상품화 과정에도 최선을 다하겠다”고 소감을 밝혔다.

이번 아이디어는 향후 실제 제품으로 제작되어 오피셜 스토어에 공식 입점, 판매 예정이다. 특히 수익금은 전액 사회에 기부한다.

사진=전북현대