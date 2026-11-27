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수원FC 위민이 2026 W코리아컵 초대 챔피언에 올랐다.

박길영 감독이 이끄는 수원FC 위민은 21일 이천종합운동장에서 열린 세종 스포츠토토와의 대회 결승전에서 지소연의 결승골을 앞세워 1대 0으로 승리하며 초대 우승을 차지했다. 이로써 수원FC 위민은 WK리그 정규리그와 전국체전, 그리고 W코리아컵을 제패하면서 올해 3관왕으로 마무리했다.

0대 0 팽팽했던 흐름은 후반 27분에서야 깨졌다. 수원FC 위민은 코너킥 상황에서 아야카가 올린 킥이 문전 앞으로 연결됐다. 이후 혼전 상황이 벌어졌고 이때 지소연이 집중력을 살려 골망을 흔들었다. 지소연의 선제골은 결승골이 됐고, 지소연은 대회 초대 MVP에 올랐다.

지소연은 “초반 경기력이 맘에 들지 않아 어디에라도 숨고 싶은 심정이었다”면서 “날씨도 너무 춥고, 볼도 맘대로 차지지 않아 답답한 마음이 컸는데 후반에 찾아온 기회를 놓치면 안된다는 마음으로 득점하기 위해 더 집중했다”고 소감을 밝혔다. 우승을 이끈 박 감독은 “WK리그 챔피언십에서의 아쉬운 결과를 극복하고 선수들이 마지막 경기에서 좋은 결과를 거둬줘 감사하다”면서 우승의 공을 선수들에게 돌렸다.

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이 대회는 한국 여자축구의 저변 확대를 위해 올해부터 대한축구협회가 신설했다. 우승팀 수원FC 위민에는 트로피와 메달, 그리고 상금 3천만원이 주어졌다. 준우승을 차지한 세종 스포츠토토에는 트로피와 메달, 상금 1천만원이 주어졌다.