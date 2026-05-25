‘지략가’ 데 제르비 감독 선임 승부수 통했다…벼랑 끝 내몰렸던 토트넘 극적으로 EPL 잔류

벼랑 끝까지 내몰렸던 토트넘이 간신히 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 잔류에 성공했다.

토트넘은 25일(한국시간) 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 펼쳐진 2025~2026시즌 EPL 38라운드 최종전에서 에버턴을 1대 0으로 제압했다. 전반 42분 터진 주앙 팔리냐의 선제골을 끝까지 지켜내며 웃었다. 10승11무17패, 승점 41이 된 토트넘은 잔류 마지노선인 17위를 지키면서 가까스로 살아남았다.

토트넘은 국가대표 공격수이자 주장 손흥민이 10년 동안 뛰면서 한국 축구 팬들에게 오랜 시간 사랑받은 팀이다. 손흥민이 뛰던 시절에는 매번 상위권에 머무르면서 이른바 ‘빅6’로 불렸고, 2016~2017시즌에는 EPL 준우승을 차지하기도 했다.

하지만 2024~2025시즌부터 흔들렸다. 2024~2025시즌 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그(UEL)에서 17년 만에 메이저 대회 트로피를 들어 올리면서 기쁨을 만끽했지만, 정작 EPL에선 17위로 마쳐 ‘빅6’ 명성에 걸맞지 않은 성적 속 체면을 구겼다.

결국 토트넘은 2025~2026시즌을 앞두고 엔제 포스테코글루 감독을 해임한 후 토마스 프랭크 감독에게 지휘봉을 맡겼다. 그러나 프랭크 감독 체제에서도 반등에 실패했다. 결국 프랭크 감독은 8개월 만에 경질됐다. 토트넘은 이후 이고르 투도르 감독을 임시 사령탑으로 선임했다가 7경기 동안 5패를 당하자 불과 44일 만에 내쳤다.

1992~1993시즌 EPL 출범 이래 최초이자, 1977~1978시즌 이후 무려 49년 만에 강등될 위기에 놓인 토트넘은 로베르토 데 제르비 감독을 선임하는 승부수를 던졌다. 결과적으로 이는 성공이었다. 데 제르비 감독이 부임한 후 사령탑 교체 효과를 보더니, 7경기에서 3승(2무2패)을 챙기며 극적으로 잔류했다.

데제르비 감독은 “선수들의 경기력에 감격했다”고 칭찬하면서도 “진짜 강한 팀을 만들어야 한다. 세계 최고 수준 선수 영입이 필요하다”고 힘주어 말했다. 이어 “몇 시간 뒤부터 곧바로 2026~2027시즌 계획을 시작할 것”이라며 변화를 예고했다.

한편, 손흥민은 토트넘이 잔류에 성공하자 좋아했다. 그는 토트넘이 이날 공식 소셜미디어(SNS)를 통해 승리와 함께 잔류 소식을 전하자 좋아요를 눌렀다. 이에 앞서 그는 “토트넘은 여전히 제 마음속에 있고, 저는 토트넘을 응원한다. 꼭 좋은 결과를 얻었으면 좋겠다”고 바람을 전하면서 응원의 메시지를 전한 바 있다.