중원 싸움 진두지휘한 이강인, '풀타임→최다 기회 창출' 맹활약…PSG는 로리앙과 2-2 무승부

[골닷컴] 배웅기 기자 = 이강인(25·파리 생제르맹)이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 1개월 앞두고 물오른 기량을 뽐냈다.

파리 생제르맹(PSG)은 3일(이하 한국시간) 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스에서 열린 로리앙과 2025/26 리그 1 32라운드 홈 경기에서 2-2 무승부를 거뒀다.

이날 PSG는 오는 7일 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 예정된 바이에른 뮌헨과 2025/26 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 준결승 2차전 원정 경기를 앞두고 대거 로테이션을 가동했다. 비록 안방에서 승점 1을 챙기는 데 그쳤으나 2위 RC 랑스(20승 4무 7패·승점 64)가 같은 날 OGC 니스와 1-1로 비기며 승점 6 차 1위(22승 4무 5패·승점 70)를 유지했다.

전반 6분 이브라힘 음바예의 이른 선제골로 앞서 나간 PSG는 6분 뒤인 전반 12분 파블로 파지스에게 동점골을 허용했다. 이후 후반 17분 워렌 자이르에메리가 달아나는 득점을 터뜨렸으나 후반 33분 아이예군 토신에게 실점했다. PSG는 후반 추가시간 노아 카디우의 박스 안 핸드볼 파울로 페널티킥을 얻었으나 비디오 판독(VAR) 결과 취소되며 아쉬움을 삼켰다.

지난달 26일 앙제 SCO전(3-0 승리) 이후 또 한 번 풀타임을 소화한 이강인은 무려 네 차례 기회를 창출해 내며 양 팀 통틀어 최다 기록을 세웠다. 후반 40분에는 이강인의 날카로운 코너킥에 이은 뤼카 에르난데스의 문전 헤더가 왼쪽 골포스트를 강타하기도 했다.

축구 통계 매체 '풋몹'에 따르면 이강인은 패스 성공률 88%(57/65), 공격 지역 패스 5회, 기회 창출 4회, 크로스 성공 4회, 지상 경합 성공 4회, 드리블 성공 3회, 볼 회수 2회 등을 기록하며 평점 7.9를 받았다.

우승을 사실상 확정 지을 수 있었던 만큼 루이스 엔리케 PSG 감독으로서도 여운이 남는 결과다. 엔리케는 경기 후 기자회견을 통해 "무엇보다 먼저 로리앙의 경기력을 강조하고 싶다. 로리앙은 축구를 하고자 했고, 매우 용감했다. 축하를 전하고 싶고 우리로서는 매우 힘든 경기였다"며 "우리는 충분한 기회를 만들었으나 두 차례 골대를 맞히는 불운이 따랐다. 승점 3이 필요했던 만큼 아쉬운 결과지만 받아들여야 한다"고 밝혔다.