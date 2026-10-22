준PO 진출 향한 '막판 스퍼트' 나선다…충남아산, 수원FC 상대 첫 승 도전

[골닷컴] 배웅기 기자 = 충남아산FC가 준플레이오프(PO) 진출을 향한 '막판 스퍼트'에 나선다.

충남아산은 오는 25일 오후 2시 수원종합운동장에서 수원FC와 하나은행 K리그2 2026 30라운드 원정 경기를 치른다.

직전 경남FC전에서 0-0 무승부를 거두며 승점 1을 추가한 충남아산이 수원FC전에서 3경기 만의 승리와 동시에 분위기 반전을 노린다. 충남아산은 현재 27경기 9승 9무 9패(승점 36)로 8위에 올라 있다. 준PO 진출권인 6위 화성FC(28경기 12승 8무 8패·승점 44)와 승점 차는 8이다.

충남아산의 당면 과제는 골 결정력 부재 극복이다. 충남아산은 경남전에서 후반에만 슈팅 10회를 기록하며 적극적인 공세를 펼쳤다. 비록 득점은 없었지만 공격 전개 과정에서는 가능성을 엿봤다. 기회가 찾아올 때마다 과감한 슈팅으로 위협적인 장면을 연출했다. 수원FC전에서는 적극성을 유지하되 골 결정력을 높여 결실을 맺을 필요가 있다.

수비에서도 긍정적인 신호가 감지됐다. 경남전에서 센터백으로 호흡을 맞춘 이호인, 변준영, 김혜성이 안정적인 경기력을 선보이며 무실점에 이바지했다. 특히 2개월 만에 부상에서 복귀한 이호인은 공수에서 제 몫을 다하며 안드레 충남아산 감독에게 합격점을 받았다.

다음 경기 SUC K리그2 01:00 CHU

지난 2020년 창단 이래 수원FC전 승리가 없는 충남아산은 이번 경기에서 첫 승에 도전한다. 충남아산이 수원FC의 15경기 무패 행진(9승 6무)을 저지하고 승리를 거머쥘 수 있을지 지켜볼 일이다.