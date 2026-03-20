Goal.com
Live
최석현울산 HD
이현민

준비된 울산 유스 걸작 최석현, “아직(붙박이) 아냐... 3연승은 형들과 합심한 결과”

[골닷컴, 제주] 이현민 기자 = ‘이 정도 경기력과 출전 빈도라면 붙박이라 봐도 될 것 같은데?’

이에 울산 HD 최석현은 손사래를 치며 “아직 아닌 것 같다”며 안주하지 않고 더욱 노력할 것을 다짐했다.

울산의 초반 상승세가 무섭다. 강원FC·부천FC·제주 SK를 연달아 격파하며 3연승으로 선두다. 야고(3경기 4골)와 이동경(3경기 1골 2도움)이 시너지를 내며 어마어마한 화력을 과시하고 있다. 무엇보다 각 포지션의 균형이 잡혀 있다. 특히 약점으로 지적됐던 풀백이 안정을 찾았다. 지난 시즌 막판 김천 상무 전역 후 돌아온 조현택(좌)과 신예 최석현(우)이 현재 안정감을 더하고 있다.

울산은 지난 18일 열린 제주와 하나은행 K리그1 2026 4라운드 원정에서 정승현과 야고의 연속골로 2-0 승리를 거뒀다.

이날 최석현은 오른쪽 풀백으로 선발 출전해 제주의 네게바-김륜성으로 이어지는 왼쪽 날개를 봉쇄하며 승리에 힘을 보탰다.

K리그1
울산 HD FC crest
울산 HD FC
ULS
김천 상무 crest
김천 상무
GSA
K리그1
강원 FC crest
강원 FC
GAN
제주SK FC crest
제주SK FC
JEJ

현장에서 만난 최석현은 “며칠 쉬지도 못하고 이렇게 경기에 나섰는데, 선수들과 하나 돼 승리해서 기쁘다. 바로 김천 상무전(22일)을 준비해야 할 것 같다”고 소감을 전했다.

경기 전 김현석 감독이 어떤 메시지를 줬느냐고 묻자 “네게바가 빠르기 때문에 뒷공간을 조금 더 신경 쓰면서 막아달라는 주문을 하셨다”고 털어놓았다.

울산은 김현석 감독 체제에서 우려를 기대로 바꾸고 있다. 김현석 감독은 3연승을 거둔 뒤 “우리 선수들이 이렇게 잘할 거라고 예상 못했다. 매 경기를 치르면서 믿음과 신뢰가 쌓이다 보니 강해지는 것 같다. 잘 이겨내고 있다”고 뿌듯해했다.

최석현은 “나도 전혀 예상 못했다. 형들과 합심해서 뛰니 좋은 성적이 나고 있다”고 미소를 보였다.

울산 산하 유소년팀 현대중·고등학교 출신인 최석현은 2024시즌 K리그2 충북청주(16경기 1도움)에서 프로 적응을 마친 뒤 지난 시즌 울산으로 돌아와 23경기를 소화했다. 이번 시즌 3경기 모두 선발 출전해 오른쪽을 맡고 있다. 2월 28일 강원과 1라운드 개막전에서 송곳 패스로 야고의 골을 도왔다.

오른쪽 주인을 찾은 모양새다. 그럼에도 “아직 아닌 것 같다”면서, “내가 훈련장과 경기장에서 조금 더 좋은 모습을 보여야 계속 뛸 수 있다고 생각한다. 공격도 공격이지만, 수비가 우선이다. 형들도 수비를 먼저하고 기회가 되면 많이 나가라도 조언해준다”고 털어놓았다.

현재 울산에 몸담고 있는 다수가 소문(?)과 달리 김현석 감독이 친근하다는 이야기를 하고 있다. 김현석 감독과 큰 연이 없었던 최석현은 “중·고를 다닐 때 감독님이 울산대 감독을 하셨는데, 지나가면서 몇 차례 뵀던 적은 있다. 프로에서 지도를 받게 됐는데, 포인트를 잘 짚어주시고 부족한 면은 채워주시면서 장점은 더욱 끌어내주려고 많은 노력을 해주신다”며 고마움을 표했다.

그러면서 “운동장 안에서 형들이 실수를 해도 괜찮다고 힘을 실어준다. 한 번씩 집중 못하거나 그럴 때는 집중하라고 강하게 해주기도 하는데, 특별히 잔소리는 없다”고 멋쩍게 웃었다.

끝으로 목표에 관해 “개인적, 팀적으로 열심히 해서 승리를 가져오는 게 목표다. 공격 포인트는 5개 정도”라고 소박한 목표를 밝혔다.

광고