'주고 받고, 주고 받고' 도망가면 따라간 일본, 네덜란드 오렌지 팬들 품 안에 안겼다 '우정의 행가래'

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[골닷컴] 김형중 기자 = 명승부를 펼친 두 팀의 팬들이 경기 후에는 뜨거운 우정을 나눴다. 오렌지 군단과 사무라이 블루 팬들은 월드컵이란 축제를 즐겼다.





숨막히는 2-2 무승부였다. 15일 오전 5시(한국시간) 미국 댈러스 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 F조 1차전에서 일본은 네덜란드를 상대로 두 차례나 따라가는 끈질김으로 극적인 무승부를 이끌어냈다.





전반전은 양 팀 모두 결정적인 기회를 만들지 못한 채 0-0으로 마감됐다. 그러나 후반전이 달아올랐다. 후반 6분 만에 반 다이크의 헤더 골이 터지며 균형이 깨졌다. 그러나 후반 12분 나카무라 케이토의 동점골이 나왔다. 후반 19분에는 네덜란드 크렌시오 서머빌이 달아나는 골을 터트렸고 후반 정규시간 종료 직전 일본의 카마다 다이치가 다시 균형을 맞췄다. 경기 막판 터진 카마다의 득점은 오렌지색 팬들에겐 아쉬움을, 파란색 팬들에게 환호를 선사했다.





그러나 치열한 90분이 끝난 뒤, 경기장 밖 풍경은 하나가 되었다. 네덜란드 팬들과 일본 팬들이 모두 주인공이었다. 경기 후 SNS에서 화제가 된 사진을 보면 네덜란드 팬들이 일본 팬을 행가래 쳐주며 응원했다. 행가래의 주인공은 두 손을 하늘로 뻗은 채 V자를 그리며 환하게 웃었다.





네덜란드는 두 차례나 리드를 잡고도 끝내 승리를 챙기지 못했다. 상대 팬에게 박수를 보내기가 쉽지 않은 상황이었다. 그럼에도 불구하고 오렌지 물결은 일본 팬을 어깨 위에 올려 함께 기뻐했다. 단순한 스포츠맨십을 넘어, 상대를 진심으로 인정하는 축구 문화의 단면이었다.





사실 이날 경기에서 일본은 엄청난 악재를 맞이했다. 팀의 핵심 쿠보 다케후사가 상대 선수와 충돌로 무릎 부상을 당해 교체됐다. 경기가 끝난 후 휠체어를 타고 이동했을 정도로, 2차전 출장이 불투명하다. 미토마 카오루, 미나미노의 부상에 이어 주장 엔도 와타루까지 부상이 재발하여 짐을 쌌다. 이 상황에서 쿠보까지 부상으로 빠지며 충격이 컸다. 그러나 일본은 후반 44분 카마다의 극장골로 동점을 만들어냈다. 포기하지 않는 투지로 양 팀 팬들에게 감동을 선사했다.





월드컵은 세계인의 축제라 불린다. 경기장 안에서는 치열하게 싸우지만 경기장 밖에선 다양한 문화가 뒤섞인 축제다. 특히 이번 대회는 32개국에서 48개국으로 참가 팀이 늘어나며 축제의 규모가 더 커졌다. 네덜란드와 일본 팬들이 치열한 접전 끝에 서로에게 박수를 보내는 장면이 월드컵의 진짜 모습일 수 있다.