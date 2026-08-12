조만간 ‘오피셜’ 공식발표 나온다, ‘최대 326억 규모’ 이강인 영입한 AT 마드리드 韓 기업과 스폰서십 계약 임박

이강인(25·아틀레티코 마드리드) 영입 효과가 벌써 나왔다. 아틀레티코(AT) 마드리드(스페인)가 한국 기업과 스폰서십 계약이 임박했다.

11일(한국시간) 스페인 매체 보즈포풀리에 따르면 AT 마드리드는 현재 두 기업과 스폰서십 계약을 협상 중이다. 하나는 한국 기업, 다른 하나는 유럽 기업이다. AT 마드리드는 협상이 마무리 단계에 도달하면서 몇 시간 내로 공식발표할 예정이다. 이번 스폰서십 계약 규모는 기업당 2000만 유로(약 326억 원) 수준이다.

특히 한국 기업의 경우 이강인이 올여름 AT 마드리드에 합류한 후 더욱 적극적으로 협상을 추진하면서 스폰서십 계약을 체결하기로 합의한 것으로 전해졌다. 이강인이 한국에서 인기가 상당한 만큼 한국에서 앞으로 AT 마드리드에 대한 관심이 더 커질 것으로 예상하한 가운데, 이번 스폰서십 계약을 통해 ▲기업 인지도 상승 및 이미지 제고, ▲매출 및 판촉 증대를 통해 높은 마케팅 효과를 얻으려는 전략으로 해석된다.

실제 이강인이 AT 마드리드로 이적하자마자 한국에서는 유니폼이 일찌감치 품절되면서 이강인을 향한 뜨거운 인기를 실감할 수 있었다. AT 마드리드는 한국에 1만 장의 유니폼을 납품한 것으로 알려졌다. 한국뿐 아니라 아시아 그리고 전 세계 각 나라에서도 높은 유니폼 판매량을 기록했다. 자연스레 이강인은 구단 역사상 입단하자마자 가장 많은 유니폼을 판매한 선수가 되면서 새로운 역사를 작성했다.

사실 AT 마드리드가 이강인을 영입할 당시 현지에선 전력을 강화하면서 동시에 구단 역사상 첫 한국인 선수 영입인 만큼 한국과 직접적인 상업적 교두보 구축을 마련할 거란 전망을 내놨다. 이강인이 한국을 대표하는 스포츠 스타인 만큼, AT 마드리드가 이를 최대한 활용할 거라는 관측이었다. 그리고 실제로 AT 마드리드는 이강인을 앞세워 이미 막대한 수익을 창출했고, 앞으로 더 많은 수익을 벌어들일 거로 예상되고 있다.

보즈포풀리는 “AT 마드리드의 한국 투어는 상업적인 측면에서 상당한 긍정적인 결과를 가져왔다. 구단은 한국에서 높은 관심을 확인했고, 유니폼이 매진되는 등 큰 성공을 거두었다”며 “AT 마드리드는 한국을 향후 몇 년 동안 가장 큰 성장 잠재력을 가진 국제 시장 중 하나로 보고 있다. 이에 팬층을 확대하고 동시에 스폰서십 계약을 통해 수익을 극대화하고자 한다”고 덧붙였다.

한편, 이강인은 지난달 25일 AT 마드리드에 입단했다. 계약기간은 5년이고, 이적료는 고정 3500만 유로(약 571억 원)에 보너스 옵션 500만 유로(약 81억 원)를 더해 최대 4000만 유로(약 652억 원)다. 등번호는 구단 레전드로 평가받는 앙투안 그리즈만이 달고 뛰었던, ‘에이스’를 상징하는 7번이 확정됐다.

“AT 마드리드로 이적하게 돼 정말 기쁘다”며 “AT 마드리드의 일원이 됐으니 앞으로 팀에 도움이 되기 위해 노력하고 좋은 결국을 내면서 트로피를 들어 올리는 등 함께 많은 성과를 이뤘으면 한다”고 바람을 전했던 이강인은 앞서 9일 한국에서 비공식 데뷔전을 치렀다. 이후 그는 선수단과 함께 스페인으로 출국해 새 시즌 준비에 돌입했다.