'조기 교체→굳은 표정' 이강인 향해 비판 쏟아졌다…팀 내 최저 평점 수모→"존재감 거의 느껴지지 않아" 혹평까지

[골닷컴] 배웅기 기자 = 이강인(25·아틀레티코 마드리드)이 비판을 피하지 못했다.

아틀레티코는 지난 14일(한국시간) 스페인 산세바스티안의 레알레 아레나에서 열린 레알 소시에다드와 2026/27 라리가 5라운드 원정 경기에서 후반 막바지 알레한드로 그리말도, 조너선 데이비드, 줄리아노 시메오네의 연속골을 앞세워 3-0으로 이겼다.

이날 승리로 아틀레티코는 공식전 연패 사슬을 3경기 만에 끊어 냈고, 순위표에서도 5위(3승 1무 1패·승점 10)로 뛰어올랐다.

이강인은 3-4-2-1 포메이션에서 최전방 공격수 아데몰라 루크먼을 지원 사격하는 공격형 미드필더로 선발 출전했지만, 이렇다 할 모습을 보이지 못하며 벤치로 물러났다. 교체 후에는 굳은 표정으로 벤치에 앉아 있는 모습이 포착됐다.

축구 통계 매체 '풋몹'에 따르면 이강인은 패스 성공률 68%(15/22), 볼 터치 34회, 공격 지역 패스 3회, 볼 회수 2회, 지상 경합 성공 2회, 공중 볼 경합 성공 2회, 기회 창출 1회, 슈팅 1회 등을 기록했다.

디에고 시메오네 아틀레티코 감독은 경기 후 인터뷰에서 "교체 전략이 통했다. 그렇지 않았다면 왜 알렉스 바에나와 이강인을 교체했느냐며 비판받았을 것"이라며 "그것은 경기의 일부고, 받아들여야 한다. 다행히 이번에는 우리가 원하는 대로 경기가 흘러갔다"고 이강인의 조기 교체 배경을 간접적으로 설명했다.

스페인 매체 '마르카'는 이강인의 볼 소유 능력이 장점이자 단점으로 작용하고 있다고 봤다. 매체는 같은 날 "이강인은 볼 터치가 너무 많다. 그는 압박에서 벗어날 때 어떤 볼도 놓치지 않는다. 몸을 낮추고 볼을 컨트롤한 뒤 계속 소유한다. 문제는 플레이에 속도가 필요할 때 두드러진다"고 조명했다.

이어 "우리는 지난 몇 년간 앙투안 그리즈만(올랜도 시티 SC)이 퍼스트 터치로 볼을 처리해 마르코스 요렌테와 시메오네가 빈 공간으로 파고들 수 있도록 만든 장면을 수없이 봐 왔다. 반면 이강인은 볼 배급 시 안정감을 주지만, 퍼스트 터치로 상대에 위협을 가하지는 못한다"고 짚었다.

아틀레티코 소식을 전하는 스페인 매체 '인투 더 칼데론'은 경기 후 "이강인은 전반 초반부터 활발한 모습을 보였지만, 후반 들어서는 존재감이 느껴지지 않을 만큼 조용해졌다. 교체 후 벤치에서 지은 체념한 듯한 표정은 우려스러웠다"고 평가했다. 평점은 4로, 아틀레티코 선수 가운데 최저였다.