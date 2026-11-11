‘제2의 네이마르 순탄치 않은 레알 마드리드 라이프’ 아스널로 향하나? “영입 고려...에이전트와 좋은 관계”

[골닷컴] 반진혁 기자 = 아스널이 레알 마드리드 공격 자원을 빼올 수 있을까?

영국 매체 ‘토크 스포츠’는 11일 “아스널이 1월 이적시장을 통해 레알의 엔드릭 영입을 고려 중이다”고 전했다.

이어 “아스널의 안드레아 베르타 디렉터는 엔드릭 에이전트와 좋은 관계를 유지하고 있다”며 협상은 무난할 것이라고 내다봤다.

엔드릭은 2006년생으로 브라질 팔메이라스에서 커리어를 시작했고, 가능성을 인정받아 빅 클럽이 군침을 흘리기도 했다.

엔드릭은 지난 2019년 대한민국에 모습을 드러내기도 했다. 만 13세임에도 U-15 팀에 합류해 제주에서 열린 국제유스축구대회에서 존재감을 선보였다.

이후 2022 코파 상파울루 주니어 대회에서 5경기 5골을 기록하면서 브라질 U-16 대표팀에 승선하기도 했다.

엔드릭의 플레이 스타일은 같은 국적의 네이마르와 비슷해 제2의 네이마르로 불리는 등 역대급 재능으로 인정받기도 했다.

엔드릭을 향해 빅 클럽이 러브콜을 보냈다. 승자는 레알이었다. 첼시, 파리 생제르맹을 뿌리치고 영입을 확정했다.

엔드릭은 레알에서 역대 최연소 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 출전 선수라는 타이틀을 얻기도 했다.

엔드릭은 브라질 대표팀 자원이며 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에 출전하는 등 커리어를 쌓는 중이다.

하지만, 현재 상황은 암울하다. 이번 시즌 조세 무리뉴 감독 체제에서 입지가 좁아졌고 출전 기회를 충분하게 잡지 못하는 중이다.

엔드릭의 상황을 예의주시한 건 아스널이다. 핵심 공격 자원인 부카요 사카가 바이에른 뮌헨과의 UCL 리그 페이즈 경기에서 쓰러지면서 전력에서 이탈했다.

사카의 복귀는 연말로 예상되고 있는데 회복과 복귀까지 더 많은 시간이 소요될 것이라는 전망이다.

엔드릭을 향해서는 프리미어리그가 적극적으로 관심을 보이기도 했다. 지난 겨울 이적시장에서 적지 않은 팀과 연결되기도 했다.

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