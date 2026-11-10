제한적인 출전시간 속 이적 고심하는 ‘월드컵 위너’…‘韓축구 에이스’ 이강인과 한솥밥 먹을까

아틀레티코 마드리드가 미래를 고민하고 있는 ‘월드컵 위너’ 마르틴 수비멘디(27·아스널) 영입에 관심을 보이고 있다.

10일(한국시간) 렐레보, 문도 데포르티보 등 스페인 매체들에 따르면 아틀레티코 마드리드는 이미 겨울 이적시장을 염두에 두고 움직이기 시작했다. 최근 바이에른 뮌헨과 바르셀로나에 연달아 패한 것이 직접적인 계기는 아니지만, 현재 전력 보강이 필요하다고 판단하고 있다. 이런 가운데 현재 영입 대상 1순위로 수비멘디를 낙점했다.

문도 데포르티보는 “지난 이적시장에서 로드리 멘도사, 오베드 바르가스, 조니 카르도주, 모르텐 히울만 등을 영입한 만큼, 수비형 미드필더 포지션은 아틀레티코 마드리드가 가장 시급히 보강이 필요한 포지션은 아니”라면서도 “수비멘디는 아틀레티코 마드리드가 오랫동안 노려온 선수인데다, 멘도사와 바르가스가 출전시간을 확보하기 위해 이번 겨울 이적시장 때 떠날 수도 있어 새로운 보강이 필요하다”고 설명했다.

공교롭게도 수비멘디는 현재 이적을 염두에 두고 있다. 아스널에서의 생활에 만족하지 못한 데다, 최근 들어서 미켈 아르테타 감독과 관계가 경색된 탓이다. 수비멘디는 지난여름 이적시장 때 브루누 기마랑이스가 새롭게 가세한 데다, 아르테타 감독이 이번 시즌 마일스 루이스스켈리를 중용하기 시작하면서 주전 경쟁에서 밀려나자 불만을 품고 있는 것으로 전해졌다.

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실제 지난 시즌 모든 대회 통틀어 57경기(6골·3도움)에 나서는 동안 선발로 48경기를 뛰면서 붙박이 주전이나 다름없었던 그는 이번 시즌은 지금까지 공식전 12경기(1도움)에 출전하는 동안 선발로 고작 3경기밖에 기회를 얻지 못하면서 백업 자원으로 전락했다. 평균 출전시간이 75.4분에서 31.7분으로 대폭 줄어들었다.

물론 아틀레티코 마드리드가 수비멘디를 영입하기 위해선 넘어야 할 산이 많다. 우선 올 시즌 모든 대회 우승을 목표로 하는 아스널이 두터운 스쿼드 뎁스를 유지하길 원하고 있는 아르테타 감독의 의사를 적극 반영해 수비멘디를 붙잡으려는 입장이라 협상조차 쉽지 않을 거로 전망되고 있다. 아스널이 이적을 허락하더라도 수비멘디는 중원 보강이 필요한 레알 마드리드와 바이에른 뮌헨, 첼시의 관심도 받고 있어 치열한 경쟁이 불가피하다.

수비멘디는 지난 2019년 레알 소시에다드에서 프로에 데뷔한 후 6년간 활약하다가 지난해 아스널 유니폼을 입은 미드필더다. 안정적인 수비력과 패스 능력을 겸비한 데다, 왕성한 활동량과 빼어난 축구 지능을 자랑한다. 스페인 국가대표로도 활약하고 있다. 지난 2021년 A매치 데뷔전을 치른 이래 통산 30경기(3골·2도움)를 뛰었다. 특히 2026 북중미 월드컵 최종명단에 포함되면서 우승 메달을 목에 걸었다.