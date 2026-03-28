“제자리로” 언행일치 울산 정승현, 후방 자물쇠 채우고 득점포까지... 부주장의 품격

[골닷컴] 이현민 기자 = 울산 HD의 부주장 정승현이 공수에서 맹활약하고 있다.

정승현은 2026시즌을 앞두고 부상 여파로 1라운드 강원FC(3-1), 3라운드 부천FC(2-1)전에 교체 출전했다. 회복 후 4라운드 제주 SK(2-0), 5라운드 김천 상무(0-0)전에서는 선발로 출전해 풀타임 활약하며 울산의 2경기 연속 클린시트를 이끌었다.

정승현은 중앙 수비를 책임지며 공중볼 차단, 인터셉트 등으로 상대 공격 시도를 차단하는 동시에 높은 패스 성공률로 공격에도 큰 보탬이 되고 있다. 지난 18일 제주 원정 코너킥 상황(후반 3분)에서 결정적인 위치 선정과 골대 구석을 노리는 정확한 헤더로 결승골을 기록했다.

이번 시즌 주장인 김영권을 보좌해 부주장을 맡은 정승현은 “지난해 엠블럼의 가치와 자존심, 자부심을 많이 떨어뜨린 것 같다. 올 시즌에는 제자리로 돌아올 수 있도록 최선을 다하겠다”고 각오를 밝혔다. 이후 언행일치로 후배들에게 모범이 되는 것은 물론 팬 성원에도 보답하고 있다.

그야말로 후방의 지배자다. 수비 지표와 패스 정확도가 정승현의 활약을 뒷받침해준다.

정승현은 제주전과 김천전에서 안정적인 수비지표를 기록했다. 큰 키를 이용해 각 경기에서 67%와 60%의 공중 경합 성공률을 보였다. 또한, 제주전에서는 5번의 수비 경합에서 80%에 해당하는 4회 승리를 거뒀고, 가로채기 4회를 기록했다. 김천전에서도 마찬가지로 가로채기 5회와 클리어링 2회로 울산의 단단한 수비벽을 구축했다. 아울러, 김천전에서는 후반 46분 상대 역습 상황에서 강민규의 슈팅을 슬라이딩 태클로 막아내며 몸을 아끼지 않는 모습도 보여줬다.

정승현은 제주전과 김천전에서 모두 90%가 넘는 패스 정확성을 기록하며 팀의 경기 운영에 안정감을 불어넣었다. 특히 제주전 당시 팀에서 가장 많은 무려 64개의 패스를 성공시켰다.

경기별 세부 패스도 우수했다. 제주전에서는 후방 패스와 횡패스에서 성공률 100%를 달성했다. 김천전에서는 후방패스, 횡패스, 단+중거리패스에 더해 공격 구역 방향 패스 모두 100%의 정확성을 보였다. 전방패스와 전진패스, 공격 구역 방향 패스도 팀에서 가장 많은 각각 18회, 8회, 8회를 성공시키며 팀의 공격 빌드업에도 크게 기여했다.

정승현은 지난 2023년 4월 2일 제주월드컵경기장에서 열린 제주 유나이티드(현 제주 SK)와의 경기에서 득점을 기록하며 팀의 3-1 승리에 기여했다. 이번 골은 1,081일 만에 터진 득점으로, 공교롭게도 다시 제주를 상대로 골을 기록하며 ‘제주 킬러’의 면모를 보여줬다.

정승현이 보여준 득점 패턴은 명확했다. 지난 2023년 경기에서는 코너킥으로 올라온 공이 경합 지역을 거쳐 자신의 발 앞에 떨어지자 침착하게 밀어 넣으며 득점을 완성했다. 이번 제주전에서는 코너킥의 정확한 낙하지점을 빠르게 포착해 자리를 선점한 뒤 헤더로 골망을 흔들었다.

이후 김천전에서는 중앙지역에서 연결 받은 패스로 총 2개의 슈팅을 시도, 1개의 유효슈팅을 기록했다. 정승현의 공격 가담 방식이 특정 상황에 국한되지 않음을 보여준다. 세트피스에서 집중력과 위치 선정 능력은 물론, 중앙 지역에서 적극적인 슈팅 가담까지 더해진 그의 공격 루트는 한층 다양해졌다. 이러한 흐름을 고려할 때 앞으로 여러 경로를 통해 공격 전개와 득점 기회를 만들어갈 것으로 기대된다.