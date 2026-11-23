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손흥민(34·LAFC)이 미국 메이저리그사커(MLS)는 강등 제도가 없어 압박감이 덜하다는 토마스 뮐러(37·밴쿠버 화이트캡스)의 주장에 전적으로 동의했다.

손흥민은 오는 24일(한국시간) 미국 미주리주 세인트루이스의 에너자이저 파크에서 열리는 세인트루이스 시티와 2026 MLS컵 플레이오프(PO) 서부 콘퍼런스 1라운드 1차전 원정경기를 앞두고 진행된 공식 기자회견에서 MLS의 경쟁 구조와 선수들의 경기력에 아쉬움을 드러 뮐러의 발언과 관련된 질문을 받았다.

앞서 뮐러는 지난 20일 캐나다 매체 글로벌 뉴스와 인터뷰에서 MLS에는 승강제가 없다는 점을 지적하며 선수들이 느끼는 압박감이 적다고 주장했다. 뮐러는 “MLS에는 강등이 없고 따라서 압박감도 없다”고 소신 발언을 했다. 이어 “누구도 지는 것을 좋아하지는 않지만, 강등을 피하기 위해 싸우는 상황과는 완전히 다르다”고 덧붙였다.

그러면서 “만약 강등된다면 재정 지원이 줄어들기 마련이다. 이는 구단 전체에 엄청난 영향을 미친다. 재정 상황이 바뀌면서 일자리를 잃는 사람이 생길 수 있고, 선수단과 팬들에게도 안 좋은 상황이 이어질 수 있다”며 “강등제가 있다면 살아남기 위해 치열하게 싸운다. 그러나 MLS는 강등제가 없어서 수비적으로 조금 더 낙관적이거나 여유로운 느낌을 받을 때가 있다”고 견해를 밝혔다.

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끝으로 뮐러는 “물론 MLS에도 매우 높은 수준의 개인 기량을 보여주는 선수들이 있다. 하지만 때때로 아쉬운 부분은 일관성”이라면서 “좋은 경기력과 나쁜 경기력 사이의 차이가 더 크게 느껴진다. 때로는 선수들이 90분 내내 집중력을 유지하는 부분이 부족하다고 생각한다. MLS에서 그런 모습을 관찰했다”고 말했다.

손흥민도 뮐러와 생각이 비슷했다. 손흥민은 “뮐러는 그런 발언을 할 자격이 충분하며, 저 역시 그 주장에 전적으로 동의한다”면서 “MLS는 현재 계속 성장하고 있고 유명 선수들도 합류하고 있지만, 승강제가 없어서 하위권에 머물러도 결국 잔류할 수 있어 압박감이 덜하다고 느껴질 때가 종종 있다. 하지만 그건 제가 어쩔 수 없는 일”이라고 했다.

계속해서 “저는 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 뛰었을 당시엔 매주, 심지어는 사흘마다 엄청난 압박감을 느꼈다. 경기력이 좋지 않거나 하위권에 머물면 힘든 시기를 겪게 된다. 저는 그게 경쟁을 더 흥미진진하게 만든다고 생각한다”며 “MLS의 발전을 진심으로 바라며, 이 문제를 검토하고 몇 가지 변화를 고려해 주길 바란다”고 덧붙였다.