정몽규 대한축구협회장, 월드컵 이후 사퇴 선언…성과와 논란 교차한 한국 축구 13년

[골닷컴] 김형중 기자 = 정몽규 대한축구협회장(64)이 오는 7월 회장직에서 물러난다.





정몽규 회장은 29일 공식 성명서를 통해 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 끝으로 협회장직에서 물러나겠다는 의사를 전격 표명했다. 정 회장은 "축구협회를 맡아 운영하는 동안 여러 논란과 비판이 있었다는 것을 잘 알고 있다. 모두 제 부덕의 소치"라며 "이번 월드컵이 끝난 뒤 축구협회장 자리에서 물러나고자 한다"고 밝혔다. 이어 "대표팀이 본선에서 성과를 내도록 지원하는 것이 협회장으로서 마지막 소임이라 생각하고 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.





2013년 초선 취임 이후 13년 만의 사퇴 선언이다. 지난해 2월 제55대 대한축구협회장 선거에서 85.6%의 압도적인 지지율로 4연임에 성공한 정 회장은 예정대로라면 2029년까지 임기를 수행해야 했지만, 임기를 절반도 채우지 못하고 자리에서 내려오게 됐다.





문화체육관광부와의 갈등이 치명적인 부담으로 작용했다는 분석이 나온다. 문체부는 정몽규 회장에게 자격정지 이상의 중징계를 요구했고, 대한축구협회가 문체부를 상대로 제기한 행정소송에서 패소하면서 입지가 더욱 줄어들었다. 대내외적 압박이 심해지면서 심리적으로 큰 부담을 느낀 것으로 알려졌다.





13년의 재임 기간은 성과와 논란이 뚜렷하게 교차한 시간이었다. 업적 면에서는 굵직한 성과들이 있었다. 2022 카타르 월드컵 16강 진출, 2019 FIFA U-20 월드컵 준우승, 골든에이지 시스템을 통한 유소년 선수 육성 등이 대표적인 성과로 꼽힌다. 특히 U-20 월드컵 준우승은 한국 축구 역사상 전무후무한 기록으로, 이강인이라는 세계적 스타를 배출하는 토대가 됐다. 2022카타르 월드컵에서는 손흥민·이강인·김민재로 이어지는 황금세대를 앞세워 16강 진출을 이뤄냈고, 우루과이·포르투갈·가나를 상대로 H조를 통과하는 명승부를 펼쳤다.





재임 기간의 또 다른 유산은 충남 천안시에 들어선 코리아풋볼파크다. 2019년 5월 천안시를 부지로 최종 선정한 후 2022년 4월 착공, 2025년 9월 KFA 본사 이전을 거쳐 2026년 4월 공식 개관한 이 시설은 국제대회를 치를 수 있는 스타디움과 실내 축구장을 포함해 천연잔디 6면·인조잔디 5면 등 축구장 11면, 풋살구장 4면, 82개 객실, 수중 치료실, 하이 퍼포먼스 센터 등을 갖춘 한국 축구 최초의 종합 인프라다. 일반 시민들도 활용할 수 있도록 풋살장과 테니스장, 족구장 등 생활체육시설이 개방돼 운영 중이며, 하반기 중 수영장과 헬스장을 포함한 실내체육관이 추가 개장될 예정이다. 2028년에는 축구역사박물관도 완공될 계획으로, 축구 행정과 스포츠 문화가 결합된 복합 플랫폼으로 발전할 전망이다.









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그러나 논란의 무게도 만만치 않았다. 굵직한 과오만 따져도 2023년 승부조작 가담 축구인에 대한 기습 사면 시도와 번복, 2023년 위르겐 클린스만 감독 선임, 2024년 홍명보 감독 선임 과정에서의 논란이 잇따랐다. 클린스만 감독 선임은 한국 축구 역사상 가장 실패한 외국인 감독 선임 중 하나로 기록됐다. 클린스만은 1년도 안 돼 2024 아시안컵 4강 탈락 이후 경질됐고, 그 자리를 채운 홍명보 감독 역시 선임 과정에서 특혜 논란을 빚으며 팬들의 거센 반발을 샀다. 법원 역시 클린스만 선임 당시 정몽규 회장이 권한 없이 개입했다는 문체부의 중징계 요구가 적법하다고 판결했다.





홍명보 감독 선임 후에도 논란은 이어졌다. 대표팀을 향한 팬들의 관심과 성원은 확연히 줄어들었고, 급기야 ‘흥행 불패’로 여겨지던 국내 A매치에서도 관중석 절반 가까이 비는 상황까지 맞이해야 했다. 팬들 사이에서는 "월드컵에서 3패 탈락 후 홍명보 감독과 정몽규 회장의 동반 경질이 있어야 한다"는 강도 높은 비판까지 나왔다. 이번 사퇴 선언이 월드컵 개막 불과 2주를 앞두고 나온 것도 논란거리다. 일각에서는 대표팀의 집중력을 흐트러뜨릴 수 있다는 우려도 나왔지만, 정몽규 회장은 월드컵이 끝난 뒤 사직서를 제출하는 방식으로 대표팀에 미칠 영향을 최소화하겠다는 판단을 내린 것으로 보인다.





정 회장의 퇴장 이후 한국 축구 협회 수장 자리를 누가 채울지도 초미의 관심사다. 회장 사임 시 대한축구협회 정관에 따라 부회장이 직무를 대행하게 되며, 이후 임시총회를 통해 새 회장을 선출하는 절차가 진행된다. 13년의 정몽규 시대가 막을 내리는 7월 이후, 한국 축구가 새로운 리더십 아래 어떤 방향으로 나아갈지 주목된다.