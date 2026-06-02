‘정말 죄송합니다’ 대국민 사과하던 감독 맞아? 모리야스, 월드컵 직전 만면 화색

[골닷컴] 김형중 기자 = 월드컵을 앞둔 일본 대표팀의 모리야스 하지메 감독의 얼굴에 화색이 돌았다.





일본은 지난달 31일 도쿄에서 열린 아이슬란드와 월드컵 출정식 겸 친선경기에서 1-0으로 승리하며 좋은 분위기 속에 북중미로 향했다. 이날 승리로 모리야스호는 A매치 6연승이자 5경기 연속 무실점 승리를 챙겼다. 또한 월드컵에서 반드시 꺾어야 할 유럽 팀들 상대로 3연승을 달리며 자신감을 가득 안은 채 본선을 맞이한다.





아이슬란드전은 어려운 상황 속에서도 승리를 챙긴 실리의 경기였다. 일본은 경기 내내 주도권을 잡았지만 수비에 무게중심을 둔 아이슬란드의 조직력을 극복하는 데 어려움을 겪었다. 하지만 후반 42분 오른쪽에서 올리온 크로스를 오가와 코키(NEC 네이메헌)가 헤더로 돌려 놓으며 굳게 닫혔던 아이슬란드의 골문을 열었다. 이 골은 그대로 결승골이 되며 일본 선수단과 팬들은 승리의 기쁨을 만끽했다.





경기 후 모리야스 감독은 만족스러운 모습이었다. 지난해 9월 멕시코와 미국을 상대로 1무 1패에 그치며 대국민 사과를 했던 모습과는 정반대였다.





그는 “이번 경기를 앞두고 선수들의 컨디션 조절이 쉽지 않았다. 선수들이 매일 컨디션을 끌어올리면서 코치진으로부터 받은 정보와 역할 등을 이해하고 전술을 공유하며 주어진 시간 안에서 최선의 준비를 해주었다”라며 “아이슬란드도 좋은 팀이라 쉽게 경기를 풀기가 어려웠고, 상대의 역습 등에 밀리는 장면과 위기도 있었다. 하지만 이런 어려운 경기에서 무실점으로 버티면서 공격으로 전환해 득점을 빼앗는 것을 잊지 않고 침착하게 싸울 수 있었다”라고 말했다.





이어 “앞으로 월드컵에서도 이런 경기가 있을 것이라 생각하기 때문에, 우리가 무너지지 않고 마지막에 득점을 하며 승리했다는 점에서 월드컵 전 좋은 예행연습이 됐다”라며 웃었다.





양 팀은 경기 전 11명의 교체 카드 사용에 합의했다. 모리야스 감독은 실제로 11명을 모두 바꾸며 최대한 많은 선수들의 컨디션을 점검했다. 그는 “11명의 교체 카드를 모두 사용하며 시스템을 바꿔가며 싸우는 가운데, 팀이 무너지지 않고 싸웠다. 전술 이해도 측면에서, 선수들이 지금까지 해온 것들을 이해하고 경기에 임해 승리할 수 있었다. 그 점에서 큰 수확이었다고 생각합니다”라며 선수들의 전술 이해도를 높게 평가했다.





부상에서 복귀한 선수들에게 칭찬과 함께 당부도 건넸다. 그는 “월드컵을 위해서는 아직 더 끌어올려야 할 부분들이 있다. 컨디션과 전술적인 부분을 주어진 시간 안에서 철저히 준비해 본 대회에 임하고 싶다”라며 “엔도 와타루(리버풀)와 토미야스 타케히로(AFC 아약스)도 좋은 퍼포먼스를 보여줬다. 하지만 그들이 가진 최고의 플레이를 기준으로 보면 아직 더 올라갈 수 있다. 남은 준비 기간에도 계속 끌어올릴 수 있도록 팀 차원에서 지원할 것”이라고 말했다.





아이슬란드전은 일본의 월드컵 전 마지막 평가전이었다. 미국 내쉬빌에 베이스캠프를 차린 후 현지에서는 별도의 평가전을 치르지 않고 곧바로 월드컵 본선에 임한다.



