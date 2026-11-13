'절망적이다...' 골키퍼가 차려준 밥상→사우디는 골문에 넣었고, 손흥민은 하늘로 날렸다

공유하기 Google에서 GOAL을 팔로우하세요

광고

[골닷컴] 김형중 기자 = 양 팀 모두 골키퍼 실수가 나왔지만 사우디아라비아는 침착하게 살렸고, 손흥민은 허무하게 날렸다.

로베르트 모레노 임시 감독이 이끄는 한국은 13일 오후 11시 30분(한국시간) 카타르 도하에 위치한 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 사우디와 친선경기에서 2-3으로 패했다. 한국은 1984년 이후 42년 만에 처음으로 사우디에 3실점을 내줬고, 2005년 이후 21년 만에 사우디에 패하는 굴욕을 맛봤다. 한국은 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 32위, 사우디는 55위다.

한국은 김승규 골키퍼가 장갑을 꼈고, 김민재와 이한범의 센터백, 양 풀백은 조현택과 설영우가 섰다. 중원은 황인범과 박진섭이 맡았고 측면은 황희찬과 이강인이 담당했다. 주장 손흥민과 오현규은 최전방 투톱에 나섰다.

한국은 전체적으로 경기력이 좋지 않았다. 빌드업 속도는 눈에 띄게 느렸고, 상대 빌드업 시 압박은 빠르고 강하지 못했다. 애매한 축구였다. 패스미스까지 연이어 나오자 사우디가 분위기를 잡았다. 전반 28분 사우디의 기습적인 중거리 슈팅이 나왔고 김승규 골키퍼가 몸을 날려 막아냈다.

광고 광고

시간이 갈수록 사우디 공세가 심해졌다. 한국은 전반 추가시간 사우디의 스루 패스 한 방에 무너졌다. 마르완 알 사하피가 이한범과 설영우 사이를 파고 들었고, 김승규가 각도를 줄이고자 나왔지만 미끄러지고 말았다. 알 사하피는 김승규가 허무하게 넘어지자 빈 골대에 침착하게 밀어 넣으며 선제골을 뽑아냈다.

관련 주제

후반 시작과 함께 한국이 균형을 맞췄다. 후반 2분 설영우의 크로스를 받은 오현규가 논스톱 슈팅으로 동점골을 만들었다. 그러나 동점골 넣은지 10분여 만에 연속골을 내주고 말았다. 후반 11분 모하메드 칸노에게 실점했다. 이 과정에서 미드필더와 수비수들이 상대의 움직임에 맞춰 뛰지 못하며 기회를 허용했다. 한국의 수비 숫자는 많았지만 상대보다 느리고 많이 뛰지도 않다 보니 사우디는 쉽게 슈팅 찬스를 잡았다. 세 번째 골은 상대 코너킥 상황에서 내줬다. 압둘레라 알 암리가 쇄도하며 돌려놓을 때 오현규와 이명재가 따라 붙었지만 한 템포 늦게 대응하며 실점까지 연결됐다.

1-3으로 뒤지던 한국은 교체로 들어간 이재성이 황희찬의 패스를 받아 추격골에 성공했다. 그러나 거기까지였다. 최전방의 오세훈과 오른쪽 풀백 최준 등을 투입하며 분위기를 끌어올리고 압박 강도도 높였지만, 더 이상 사우디 골문을 공략하지 못했다.

광고

경기 막판 손흥민이 절호의 찬스를 잡았다. 사우디의 모하메드 알 오와이스 골키퍼가 문전에서 패스 미스를 범해 페널티 박스 안에 있던 손흥민이 슈팅 찬스를 잡았다. 페널티 킥보다 더 좋은 기회였지만 손흥민의 오른발을 떠난 볼은 허무하게도 골대 위로 크게 넘어갔다. 손흥민 답지 않은 마무리였다.

결과적으로 사우디는 첫 번째 득점 당시 김승규 골키퍼의 실수를 알 사하피가 놓치지 않았고, 한국은 절호의 동점골 찬스에서 골키퍼가 차려준 밥상을 손흥민이 놓치고 말았다. 결국 승리는 사우디의 몫이었다.