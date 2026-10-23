“전폭적으로 지지하겠습니다” 韓 속한 AFC 회장 충격 ‘오피셜’ 공식입장 발표…‘4선 도전’ FIFA 회장 편에 서기로

아시아축구연맹(AFC) 셰이크 살만 빈 이브라힘 알 칼리파(60·바레인) 회장이 국제축구연맹(FIFA) 잔니 인판티노 회장의 4선 도전을 지지한다고 밝혔다. 이는 알 칼리파 회장이 인판티노 회장이 FIFA 주관 국제대회 지분 매각 계획을 추진할 당시 “신뢰 위반”이라고 비판한 지 불과 세 달 만의 일이다.

23일(한국시간) 글로벌 스포츠 전문 매체 ESPN 등에 따르면 알 칼리파 회장은 지난 21일 일본 도쿄에서 열린 AFC 임시 총회에서 “우리는 재선에 도전하는 인판티노 회장을 전폭적으로 지지할 것임을 재확인한다”며 “인판티노 회장은 아시아의 많은 국가를 방문했고, 저도 아시아 많은 회원국과 대화를 나눴다. 인판티노 회장의 심정을 잘 알고 있으며, 인판티노 회장의 헌신 또한 분명하다고 생각한다”고 말했다.

이 자리에는 인판티노 회장도 있었다. 인판티노 회장은 내년 3월에 있을 FIFA 회장 선거를 앞두고 표심을 잡기 위해 AFC 임시 총회에 참석했다. 인판티노 회장은 AFC 임시 총회 참석에 앞서 부탄과 방글라데시를 방문해 표심을 다지기도 했다.

인판티노 회장은 지난 7월 월드컵을 비롯한 각종 FIFA 주관 국제대회의 상업적 권리를 민간 투자자에게 매각하는 방안을 추진하려던 시도가 실패로 돌아가면서 사임 요구에 직면했다. 셰이크 살만 회장도 이때 유럽축구연맹(UEFA) 알렉산데르 체페린 회장, 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 빅터 몬타글리아니 회장들과 함께 공개서한을 통해 인판티노 회장의 행태를 비판했다.

당시 AFC는 “FIFA가 월드컵을 비롯한 FIFA 주관 국제대회의 지분을 민간 투자자에게 매각하려는 제안과 FIFA 포워드 엔터프라이즈 프로젝트를 둘러싼 의사결정 과정에 대해 심각한 우려를 표명하며, UEFA, CONCACAF와 뜻을 함께한다”고 목소리를 냈다.

그러나 알 칼리파 회장은 불과 세 달 만에 뜻을 바꿔 FIFA 회장 4선에 도전하는 인판티노 회장을 지지하는 쪽으로 방향을 선회했다. 알 칼리파 회장은 “분명히 말씀드리지만, 과거에 우리가 논의했던 몇 가지 문제가 있었던 것은 사실이다. 그러나 두 가지를 연관 짓지는 말아야 한다”고 힘주어 말했다.

그러면서 “지난 며칠간 인판티노 회장을 만났을 때, 우리 사이에 진정하고 명확한 이해가 있다는 것을 인판티노 회장이 분명히 보여줬다”며 “우리는 앞으로 나아가야 한다. 그리고 우리는 공동의 비전과 목표를 가지고 함께 노력할 때 축구가 가장 강해진다고 믿는다. 우리는 인판티노 회장의 지지에 힘입어 앞으로 나아갈 준비가 되어 있다”고 강조했다.

인판티노 회장은 알 칼리파 회장의 전폭적인 지지 선언에 “매우 감사하게 생각한다”며 “지난 몇 년간 우리가 이룬 성과를 보았듯이, 저는 언제나 FIFA와의 협력 아래 전폭적인 지지를 보내드리겠다”고 약속했다. 이어 “알 칼리파 회장은 지난 13년 동안 AFC에서 정말 훌륭한 일을 해냈다”고 덧붙였다.

한편, FIFA 회장 선거는 내년 3월 열린다. UEFA 55표, 아프리카축구연맹(CFA) 54표, AFC 46표, CONCACAF 35표, 오세아니아축구연맹(OFC) 11표, 남미축구연맹(CONMEBOL) 10표를 각각 갖게 된다. 현재 CFA와 CONMEBOL은 이미 인판티노 회장을 지지한다고 밝혔고, 이런 가운데 AFC까지 가세하면서 인판티노 회장의 4선 가능성은 상당히 높아졌다.

물론 아직 인판티노 회장 외에 FIFA 회장 선거 출마를 하겠다고 나서는 후보자가 없는 터라 이대로라면 인판티노 회장이 무투표로 당선될 가능성이 있다. FIFA 회장 선거 후보자 마감일은 내달 18일까지다.