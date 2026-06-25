'전설의 1군 초비상!' 일본, F조 2위 유지하면 32강 상대 '최다 우승국' 브라질

[골닷컴] 김형중 기자 = 일본 축구대표팀이 비상에 빠졌다. 현재 순위 그대로 32강 토너먼트에 진출하면 월드컵 최다 우승국 브라질을 만난다. 전설의 1군이라 불리고 있지만 월드컵에서 브라질은 쉽지 않은 상대다.





모리야스 하지메 감독이 이끄는 일본은 현재 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 F조 2위에 올라있다. 1차전 네덜란드와 접전 끝에 2-2 무승부를 거둔 뒤, 2차전 튀니지를 상대로 폭격하며 4-0 대승을 따냈다. 이어 26일(이하 한국시간) 오전 8시 북유럽 강호 스웨덴과 조별예선 최종전을 치른다.





F조는 토너먼트 진출 시 C조와 만난다. F조 1위는 C조 2위와, F조 2위는 C조 1위를 상대한다. 일본에게 악재는 C조 팀들이다. 영원한 우승후보 브라질과 지난 대회 4강 신화 모로코다.





브라질은 25일 오전 7시 미국 마이애미 스타디움에서 열린 스코틀랜드와 C조 3차전에서 3-0 승리를 거뒀다. 비니시우스가 전반 7분 선제골을 뽑아낸 데 이어 전반 추가시간 추가골에 성공했다. 이어 후반 15분 마테우스 쿠냐가 쐐기골을 작렬하며 대승에 마침표를 찍었다. 슈퍼스타 네이마르도 후반 31분 교체 출전해 부상에서 회복했음을 알렸다.





모로코도 폭발했다. 같은 시각 미국 아틀란타 스타디움에서 열린 아이티와 최종전에서 4-2로 승리했다. 먼저 실점했지만 하키미, 사이바리, 라히미, 야신이 연속골을 터트리며 경기를 뒤집었다.





이로써 C조는 순위는 브라질, 모로코(이상 승점 7점), 스코틀랜드(승점 3점), 아이티(승점 0점) 순으로 최종 결정됐다. 브라질과 모로코는 골득실 차이로 1, 2위가 정해졌다.





브라질이 C조 1위를 차지함으로써 일본은 현재 순위 그래도 2위로 토너먼트에 진출한다면 두 팀이 32강에서 맞붙는다. 양 팀은 지난해 9월 친선경기를 치렀고 일본이 3-2로 승리한 바 있다. 그러나 월드컵 본선 무대에서의 브라질은 다르다. 비니시우스, 쿠냐, 네이마르, 등 스타들이 총력전을 펼친다. 월드컵 6회 우승으로 최다 우승국 타이틀을 보유한 것도 일본으로선 부담이다. 양 팀은 2006 독일 월드컵 조별예선에서 만난 적이 있고, 당시 4-1로 브라질이 대승을 거뒀다.





만약 일본이 스웨덴을 꺾고, 네덜란드가 튀니지에 일격을 당한다면 일본이 F조 1위로 올라갈 수 있다. 이 경우 모로코를 만나는데, 역시나 만만치 않은 상대다. 2022 카타르 월드컵 4강에 오르며 황금세대를 자랑했고 이번 대회 조별예선에서도 탄탄한 조직력을 바탕으로 브라질과 비긴 후 2연승을 거뒀다.





일본이 스웨덴이 패하고 네덜란드 경기 결과에 따라 F조 3위가 되면 브라질과 모로코 모두 피할 수 있다. 32강 상대는 조별예선이 끝난 뒤 결정된다.





한편, 한국도 카타르 월드컵 당시 16강 토너먼트에서 브라질을 만났고, 전력 차를 드러내며 4-1로 패한 바 있다.