전설의 마지막 끝내 눈물 훔쳤다...'은퇴 번복해도 되겠네' 리오넬 메시 아르헨티나 대표팀 고별전 1골 2도움

[골닷컴] 김형중 기자 = 아르헨티나의 살아있는 전설 리오넬 메시(39)가 국가대표팀 고별전에서 1골 2도움으로 맹활약했다. 경기장에 모인 팬들은 축구 역사상 최고의 선수의 마지막을 함께 했다.





아르헨티나는 7일 오전 8시 30분(이하 한국시간) 수도 부에노스아이레스에 위치한 에스타디오 모뉴멘탈에서 아프리카의 베냉과 친선경기에서 3-0 승리를 거뒀다. 이 경기는 메시의 대표팀 은퇴 경기이기도 했다.





아르헨티나는 이날 경기에서 메시 은퇴를 기념하는 특별 유니폼을 입고 나왔다. 흰색 줄에 하늘색 두 줄이 감싸는 모양으로 아르헨티나 국기를 형상화했다. 유니폼 가운데에는 아르헨티나 국기 속 태양이 자리했다. 등번호와 이름은 금색으로 처리돼 메시의 화려한 대표팀 커리어를 기념했다.





자녀들과 함께 경기장에 들어선 메시는 아르헨티나 국가가 나오자 눈물을 훔쳤다. 하늘을 바라보며 감상에 젖기도 했다. 21년 간의 대표팀 생활의 마무리에 만감이 교차하는 듯 보였다.





전반을 0-0으로 비긴 채 마친 아르헨티나는 후반 3분 니콜라스 오타멘티의 선제골과 후반 16분 니코 파즈의 추가골로 앞서갔다. 두 골 모두 메시의 어시스트가 기록됐다. 이어 후반 26분 메시가 페널티킥 득점까지 성공하며 세 골 차 완승을 거뒀다. 은퇴 경기에서도 3개의 공격 포인트를 올린 메시였다.





이날 경기 전반 10분에는 대표팀 커리어를 마무리하는 메시를 기념하기 위해 1분 간 경기가 멈췄다. 선수들은 일제히 메시에게 다가가 마지막을 축하해줬고 메시는 악수를 하며 인사를 나눴다. 팬들은 기립박수를 보냈고, 눈물을 흘리는 팬들도 많았다.





메시가 이번에 마무리하는 아르헨티나 대표팀 커리어는 수치로도 압도적이다. 2005년 8월 헝가리와의 친선경기에 교체 투입 직후 팔꿈치 파울로 레드카드를 받는 이례적인 데뷔를 신고한 뒤, 21년에 걸쳐 208경기 126골 69도움을 기록했다. 이는 아르헨티나 역대 최다 출전과 최다 득점 기록이다. 크리스티아누 호날두(41, 포르투갈)에 이어 세계 축구 역사상 두 번째로 많은 A매치 골이기도 하다.





또 전무후무한 기록인 총 여섯 번의 월드컵에 나서 34경기 21골을 터뜨렸다. 2022 카타르 월드컵과 2021, 2024 코파 아메리카 우승컵을 들어올리며 메이저 대회 타이틀도 땄다. 지난달 국가대표 은퇴를 공식 선언했으며, 이번 베냉전을 통해 그 역사의 마지막 페이지를 채웠다.





메시의 성대한 은퇴는 영원한 라이벌 호날두과 비교된다. 호날두는 이번 9월, 10월 A매치 소집에서 호르헤 제수스 감독과 불화가 터지며 캠프 중간에 짐을 싸고 대표팀을 떠났다. 포르투갈축구협회까지 나서 사태를 수습하려 하지만 쉽지 않아 보인다. 7일 호날두는 성명문을 발표하고 제수스 감독이 두 번의 약속을 지키지 않았다며 대표팀을 떠난 이유를 밝혔다. 이어 조국이 필요로 한다면 다시 복귀하겠다는 말도 덧붙였다.