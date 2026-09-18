전북, ‘풀 스타디움·플러스 스타디움’ 싹쓸이…울산은 팬 프렌들리 클럽·대전은 그린 스타디움

한국프로축구연맹이 K리그1 14~26라운드의 관중 유치, 마케팅, 잔디 관리 성과를 각각 평가해 ▲풀 스타디움상, ▲플러스 스타디움상, ▲팬 프렌들리 클럽상, ▲그린 스타디움상 수상 구단을 선정 및 발표했다.

전북 현대는 14~26라운드에 열린 총 6번의 홈경기에서 평균 유료 관중 18,237명을 기록해 가장 많은 관중을 유치한 구단에게 주어지는 ‘풀 스타디움상’과 지난 차수 대비 평균 관중이 가장 많이 늘어난 구단에게 수여하는 ‘플러스 스타디움상’ 모두 차지했다. 지난 1~13라운드 평균 유료 관중 15,134명 대비 3,103명이 증가한 관중이 전주월드컵경기장을 찾았다.

‘팬 프렌들리 클럽상’은 마케팅, 팬 서비스 등을 평가해 가장 팬 친화적인 활동을 펼친 구단에 수여하는 상으로, 1차 심사위원회 평가(40%), 2차 그룹별 투표(기자단 40%, 팬 20%) 점수를 더해 수상 구단을 선정했다.

그 결과 K리그1 ‘팬 프렌들리 클럽상’은 울산 HD가 차지했다. 울산(95.7점)은 ▲데이터베이스 및 선수단 정보 열람이 가능한 ‘미디어 리소스 플랫폼’ 구축, ▲패션 협업 제품 12종 출시, ▲울산 HD 팬 페스타 및 워터 페스티벌 개최로 팬들의 마음을 사로잡았다.

‘그린 스타디움상’은 기존 경기 감독관과 원정팀 선수단 평가에 주심, 부심 및 홈팀 선수단의 평가를 함께 반영해 수상 구단을 선정했다. 그 결과 대전 하난시티즌의 홈구장인 대전월드컵경기장이 가장 높은 점수를 받았다. 잔디 밀도와 뿌리 생육을 지속적으로 관리·개선하며 최적의 그라운드 상태를 유지했다.