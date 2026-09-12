‘전북 유스 DNA 프로젝트 추진’ 부상 예방·회복·영양...체계적인 선수 성장 관리

[골닷컴] 반진혁 기자 = 전북현대가 전천후 선수 관리 프로젝트를 추진한다.

전북은 데이터를 활용해 선수들의 부상 예방과 회복, 영양 및 컨디션 등 성장 관리 시스템 구축을 위한 ‘유스 DNA 프로젝트’를 추진했다.

전북은 스포츠 인텔리전스 OS 기업 큐엠아이티(플코)와 함께 U-18, U-15 3학년 선수들을 대상으로 유전체와 스포츠 데이터를 연계하는 프로젝트를 진행했다.

유스 DNA 프로젝트는 성장기에 있는 선수들이 자신의 신체를 스스로 이해하고 더욱 건강하게 성장할 수 있는 환경을 지원하기 위해 시작했다.

선수마다 신체적 특성과 훈련에 대한 반응, 회복 과정이 다른 만큼 지도자들의 현장 경험에 더해 객관적인 데이터를 활용하여 선수들을 체계적으로 이해할 수 있는 관리 시스템 구축에 초점을 맞췄다.

이를 바탕으로 선수별 특성을 고려한 훈련과 회복 루틴, 영양 관리 등 맞춤별 개인화를 추진하고, 유전체 데이터를 기존에 축적된 훈련·경기 데이터와 함께 활용할 예정이다.

단순 일회성에 그치지 않고 선수 성장 과정과 연결되는 장기적인 관리 체계를 구축할 계획이다.

전북의 이도현 단장은 “유스 육성의 목표는 프로에 진출할 선수를 선발하는 것이 아니라, 프로 무대에 도전할 수 있는 선수들이 부상이나 관리의 한계로 멈추지 않도록 그 과정을 돕는 것이다. 앞으로도 경기장 안팎에서 지속적으로 성장할 수 있는 환경을 만들겠다”고 밝혔다.

사진=전북현대