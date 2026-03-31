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전북 미래 유망주, 포르투갈 리스본으로 출국...‘IberCup Elite 참가’

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[골닷컴] 강동훈 기자 = 전북현대 미래 유망주들이 국제 경쟁력 강화를 위해 다시 한번 세계 무대로 향한다.

전북 U-15, 18팀은 유스 연합팀을 구성해 오는 4월 1일부터 5일까지 포르투갈 리스본에서 열리는 세계 최고 권위의 유스 축구 대회인 ‘이베르컵(IberCup) 카스카이스 2026’에 참가한다.

이베르컵은 2009년 포르투갈에서 창설되어 전 세계 유망주들이 집결하는 최고 수준의 대회이다.

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올해 대회는 아시아에서 유일하게 참가한 전북을 비롯해 독일의 베르더 브레멘, 스페인의 UD Almeria 그리고 현지 명문인 FC Alverca 등 전 세계 26개 유스팀들이 대거 참가한다.

전북 유스 연합팀은 오는 4월 1일 포르투갈의 FC Alverca과의 1차전을 시작으로 US Youth Soccer와 2차전을, 4월 2일에 독일의 베르더 브레멘과 3차전 후 비엘리트 그룹에 상위권을 차지한 팀과 16강전을 벌인다.

전북은 단순한 대회 참가를 넘어, 선수들이 세계적인 수준의 유망주들과 직접 부딪히며 본인의 경쟁력을 확인하고 선진 축구 문화를 습득하는 데 초점을 맞추고 있다.

전북 이도현 단장은 “IberCup은 세계 각국의 유소년 팀들이 참가하는 수준 높은 대회로 선수들에게 큰 경험이 될 것”이라며 “이번 대회를 통해 선수들이 한 단계 성장하고 향후 전북N팀과 A팀에서 경쟁할 수 있는 기반을 마련하길 기대한다”고 밝혔다.

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