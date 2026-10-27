‘전북의 ACLE 분위기 반전 조준’ 정정용 감독, “베이징 상대 3승 1무 거두며 늘 좋은 모습”

[골닷컴] 반진혁 기자 = 정정용 감독이 베이징 궈안 상대로 강했던 기억을 재현하겠다는 각오를 보였다.

전북현대는 27일 오후 9시 15분 중국 베이징에 위치한 노동자 경기장에서 베이징 궈안과 2026-27시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 페이즈 3차전을 치른다.

전북은 가시아 레이솔과의 1차전에서 승리를 거뒀지만, 2차전 상대 비셀 고배와 대결에서는 패배하면서 분위기 반전이 필요하다.

정정용 감독은 하루 전날 열린 기자회견을 통해 “ACLE 3번째 경기이면서 원정이다. 최선을 다해 승점 3점을 확보할 수 있도록 준비하겠다”고 말했다.

다음 경기 BEI AFC 챔피언스리그 08:15 JEO

전북의 캡틴 김영빈은 “원정 경기라 쉽지 않겠지만, 한마음 한뜻으로 최선의 결과를 가져올 수 있도록 노력하겠다”고 승리를 다짐했다.

정정용 감독은 베이징과의 대결에서 자신감을 보였는데 “전북이 총 4경기에서 3승 1무를 거두며 늘 좋은 모습을 보여왔다. 이번 경기에서도 결과를 가져오고 싶다. 로테이션을 가동하면 수비 조직력이나 집중력이 다소 떨어질 수 있지만, 선수들이 경기장에서 좋은 퍼포먼스를 보여줄 것이라 믿는다”고 의지를 불태웠다.

베이징은 최근 리그에서 주축 선수가 빠졌음에도 0-3 상황에서 4-3 역전승을 기록하는 기염을 토했다.

정정용 감독은 “베이징은 전체적인 공격 조직력이 우수하고, 특히 홈에서 강한 면모를 보이는 팀이다. 우리가 수비 조직력을 잘 가다듬고 유기적으로 움직인다면 좋은 경기를 펼칠 수 있을 것이다”며 승리를 약속했다.

사진=한국프로축구연맹