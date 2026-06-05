‘전북의 호국보훈의 달 기념’ N팀의 전주성 나들이, ‘티켓 수익금 전액 기부’

[골닷컴] 반진혁 기자 = 전북현대가 호국보훈의 달을 기념해 특별한 이벤트를 준비했다.

전북은 K리그1 휴식기를 맞아 육성 시스템 N팀의 홈경기를 전주월드컵경기장에서 개최하기로 결정했다.

이번 경기는 순국선열의 희생을 기리는 장중한 추모 행사로 경건한 사회적 메시지를 던질 예정이다.

동시에 팬들에게 다채로운 ‘팬 익스피리언스(Fan Experience)’ 프로그램을 배치해 경기장을 찾는 관람객들에게 잊지 못할 스토리를 선사할 예정이다.

특히 N팀의 홈경기장 완주군공설운동장을 벗어나 전주월드컵경기장에서 치러진다는 부분이 시선을 끈다.

북중미 월드컵으로 인해 K리그1 휴식기에 돌입한 상황에서 N팀 선수들이 전주성 나들이에 나선다.

훌륭한 잔디와 시설을 경험할 기회를 제공하고 팬들의 쾌적한 관람 환경 제공에 초점을 맞췄다.

전북은 N팀의 홈경기 관람을 무료로 제공했지만, 이번에는 5,000원에서 15,000원 가격 구성의 유료 판매를 진행한다.

티켓 수익금 전액은 전북동부보훈지청에 기부되어 호국보훈의 달의 취지를 더욱 확고히 한다.

뜻깊은 행사도 준비했다. 대를 이어 국가에 헌신한 ‘병역명문가’ 3대 보훈 가족을 경기장에 초청해 뜻깊은 시축 행사를 진행한다.

경기 중 전광판 안내에 따라 전반 6분 6초부터 약 1분간 추모 박수가 울려 퍼지며, S석에는 대형 태극기 통천이 펼쳐질 예정이다.

이와 함께 N팀 홈경기 최초로 제작된 특별 입장권에는 호국보훈의 의미를 새겼다.

전북 N팀은 이번 시즌을 앞두고 새로운 변화를 맞이했다. 권순형 감독이 지휘봉을 잡으면서 사령탑 교체를 단행했다.

권순형 감독은 성남FC U-15 감독을 역임하며 지도자로서의 역량을 입증했다. 선수들의 U-18 진학에서 예상 뛰어넘는 결과를 끌어내면서 박수를 받기도 했다.

전북 N팀 미래를 위한 소중한 자산을 키워내는 역할에 집중하고 있는데 권순형 감독의 역량에 기대감을 쏠리기도 했다.

김영환, 최진웅, 이상명, 김준영, 박주영 등 K리그2 무대를 경험한 베테랑 및 알짜배기 선수와 유망주 김예건이 합류하면서 전력에 무게감을 더했다.

전북 N팀은 이번 시즌 1승 4무 8패로 K3리그 14위에 머무르고 있지만, 육성과 경쟁력 향상에 집중하고 있다.

사진=전북현대