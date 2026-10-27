‘전북의 어린이 축구 축제’ 2026 그린스쿨컵 성료...“건강한 성장에 힘 보태겠다”

[골닷컴] 반진혁 기자 = 전북현대의 어린이 축구 축제가 성황리에 종료됐다.

전북은 지난 24일 전주대학교에서 열린 2026 제11회 그린스쿨컵을 성황리에 마쳤다.

그린스쿨컵은 전북이 운영하는 어린이 축구교실인 그린 스쿨의 수강생이 참여하는 축제다.

전북의 연례 행사가 됐으며 어린이들이 스포츠를 통해 화합하고 다양한 체험과 추억을 쌓을 수 있는 축제의 장으로 자리매김했다.

다음 경기 BEI AFC 챔피언스리그 08:15 JEO

그린스쿨은 현재 도내 14개 필드에서 월평균 약 1,200명의 수강생이 축구를 배우고 있다.

이번 대회는 약 1,000명의 그린스쿨 수강생이 참가했다. 경기는 필드, 학년별 대항전으로 진행됐으며, 어린이들은 각자의 기량을 발휘하며 학년별 우승을 향한 열띤 경쟁을 펼쳤다.

특히 다양한 파트너와의 협업을 통해 축구 경기뿐 아니라 어린이들이 직접 참여하고 즐길 수 있는 체험 프로그램을 마련해 행사의 의미를 더했다.

유엔세계식량계획(WFP), 성균관대학교 게임디자인학과와 협력해 긴급구호 활동에서 중요한 초기 72시간을 주제로 축구와 게임을 접목한 체험 프로그램을 운영했다.

이외에도 전북의 대학생 마케터들이 계획한 슈팅 챌린지, 타투 스티커, 폴라로이드 꾸미기, 축구 컬링 등 다양한 참여형 이벤트를 진행했다.

전북의 이도현 단장은 “그린스쿨컵은 지역에서 축구를 배우는 친구들과 교류하며 특별한 추억을 만드는 자리다. 앞으로도 다양한 체험과 교육의 기회를 마련해 건강한 성장에 힘을 보태겠다”고 전했다.

사진=전북현대