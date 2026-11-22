[골닷컴] 배웅기 기자 = 파리 생제르맹(PSG)에 대형 악재가 닥쳤다. 데지레 두에(21)가 전방십자인대 부상으로 장기간 전력에서 이탈할 전망이다.

프랑스 매체 '레키프'는 22일(이하 한국시간) "두에가 자기공명영상(MRI) 검사를 통해 정확한 부상 정도를 파악할 예정"이라며 "다만 그는 이미 오른쪽 전방십자인대를 다친 사실을 인지하고 있다"고 보도했다.

두에는 같은 날 프랑스 니스의 알리안츠 리비에라에서 열린 OGC 니스와 2026/27 리그 1 11라운드 원정 경기(1-3 패)에 선발 출전했다가 전반 종료 직전 오른쪽 무릎에 부상을 입어 쓰러졌다. 소피안 디오프와 경합을 피하고자 볼을 잡고 도는 과정에서 무릎이 꺾였고, 결국 들것에 실려 그라운드를 빠져나갔다. 두에는 부상의 심각성을 직감한 듯 눈물을 보이기도 했다.

PSG는 두에의 정확한 부상 정도를 파악하기 위해 MRI 검사 결과를 기다리고 있지만, 구단 의료진은 경기 직후 실시한 1차 검사를 통해 이미 그의 전방십자인대 손상을 확인한 상황이다. 매체에 따르면 이번 부상으로 두에는 수개월 동안 경기에 나서지 못할 것으로 보인다.

2005년생인 두에는 2022년 스타드 렌 유니폼을 입고 프로 무대에 발을 내디뎠으며, 잠재력을 인정받아 2024년 여름 PSG로 적을 옮겼다. PSG 이적 후 곧바로 주전을 꿰찬 그는 통산 117경기 35골 31도움을 올렸고, 2024/25시즌 쿼드러플(4관왕)과 2025/26시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 2연패에 혁혁한 공을 세웠다.

프랑스 국가대표팀에서도 지난해 3월 A매치 데뷔 후 출전 시간을 늘려 가고 있던 만큼 이번 부상은 치명적으로 다가온다. UCL 3연패에 도전하는 PSG 역시 올 시즌 초 흐비차 크바라츠헬리아(25)가 전방십자인대 파열로 전력에서 이탈한 데 이어 두에까지 큰 부상을 입으며 골머리를 앓게 됐다.

선수 부상 소식에 정통한 영국 매체 '피지오 스카우트'는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "두에의 부상은 비접촉성 손상"이라며 "전방십자인대 파열 가능성이 높게 점쳐지는 상황으로, 회복까지는 9~12개월가량이 소요될 수 있다"고 전했다. 매체의 주장이 사실이라면 두에는 이번 시즌은 물론 다음 시즌 초반까지도 경기에 나서지 못하게 된다.