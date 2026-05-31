[전반종료] SON 멀티골! 트리니다드토바고전 전반 2-0, '이기혁-옌스 카스트로프' 왼쪽 라인 합격점

[골닷컴] 김형중 기자 = 홍명보호가 고지대에서 첫 경기인 트리니다드토바고전 전반전을 0-0으로 마쳤다. 선발 출전한 이기혁과 옌스 카스트로프는 제 역할을 다했다.





대표팀은 31일 오전 10시(한국시간) 미국 유타주 솔트레이크시티의 브리검영대학교에서 열린 트리니다드토바고와의 평가전에서 전반을 2-0 앞선 채 마쳤다.





홍명보 감독은 스리백을 선택했다. 조현우 골키퍼가 골문을 지켰고, 이기혁과 조유민, 이한범이 수비진을 구성했다. 중원은 백승호와 김진규 조합으로 나왔고 양 측면은 옌스 카스트로프와 김문환이 먼저 나왔다. 최전방에는 손흥민이 섰고, 배준호와 이동경이 뒤에서 지원했다.





전반 중반까지는 득점에 어려움을 겪은 대표팀이었다. 경기는 주도했지만 페널티박스 안에서 상대의 장신 센터백에 고전했다. 하지만 전반 39분 혈이 뚫렸다. 김진규의 패스를 받은 김문환이 오른쪽 깊게 들어갔고 이어진 크로스를 손흥민이 쇄도하며 골망을 흔들었다. 손흥민의 A매치 55번째 득점이었다.





이게 끝이 아니었다. 3분 뒤 배준호가 페널티 박스 안에서 파울을 얻어냈다. 주심의 판정은 페널티킥이었다. 키커로 나선 손흥민이 왼쪽으로 강하게 차 넣으며 스코어를 2-0으로 벌렸다. 올 시즌 MLS에서 득점이 없던 손흥민은 월드컵 직전 평가전에서 전반에만 멀티골을 폭발하며 골 감각 조율에 나섰다.





스리백의 왼쪽 수비수로 나온 이기혁과 왼쪽 미드필더로 선발 출전한 옌스 카스트로프도 합격점을 받았다. 이기혁은 안정적인 수비는 물론, 자신의 장기인 날카로운 왼발 킥을 바탕으로 반대 전환 패스나 전진 패스를 계속해서 시도했다. 그동안 대표팀에서 잘 나오지 않던 플레이로 공수 연결에 큰 도움이 되었다.





카스트로프도 공격적인 수비로 주목 받았다. 수비 시에 과감하고 적극적인 수비로 다시 볼을 빼앗아 오는 장면이 많이 나왔다. 공격 시에는 깊은 위치까지 올라가 앞선의 배준호와 호흡을 마쳤다.





여러 모로 얻은 것이 많은 트리니다드토바고전 전반전이었다.