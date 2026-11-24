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[골닷컴] 김형중 기자 = 정상빈(24, 세인트루이스 시티 SC)이 손흥민(34, LAFC)이 지켜보는 가운데 도움에 이어 득점포까지 쏘아올렸다.

세인트루이스와 LAFC는 24일 오전 10시 15분(한국시간) 미국 세인트루이스에 위치한 에너자이저파크에서 미국 메이저리그사커(MLS) 플레이오프 1라운드 1차전을 펼치고 있다. 후반전 현재 홈 팀 세인트루이스가 2-0으로 앞서고 있다.

LAFC는 손흥민을 비롯해 위고 요리스, 에디 세구라, 라이언 포르테우스, 예브헨 체베르코, 세르히 팔렌시아, 마르코 델가도, 마티외 슈아니에르, 데니스 부앙가, 레오 발타, 아르민도 지프가 선발 출격했다. 세인트루이스는 정상빈과 나바로, 마탄, 토틀란, 에델만, 더킨, 발렘, 폴바라, 바움가르틀, 맥노튼, 뷔어키가 먼저 나왔다.

전반 34분 홈 팀 세인트루이스가 선제골을 뽑아냈다. 오른쪽으로 빠져들어간 나바로의 크로스를 중앙으로 쇄도하던 에델만이 오른발로 마무리했다. 나바로에게 침투 패스를 연결한 정상빈도 어시스트를 기록했다. 개인 통산 MLS 플레이오프 첫 도움이었다. 또 전반전 내내 전진 드리블 2회와 최장 거리 볼 운반을 32.6미터나 기록하며 팀 공격의 활력소가 됐다.

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전반을 1-0으로 앞선 세인트루이스는 후반에도 계속 공격적으로 나섰다. 후반 5분 정상빈의 추가골이 터졌다. 코너킥 상황에서 중앙으로 공격이 전개됐고 정상빈이 아크 정면에서 빠르게 오른발 슈팅으로 시도해 골대 구석으로 꽂아 넣었다. 정규시즌 25경기 3골에 그쳤던 정상빈이 중요한 플레이오프 경기에서 귀중한 득점을 터트린 순간이었다.

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다음 경기 LAF 미국 MLS 20:30 STL

전체적으로 세인트루이스가 좋은 경기력을 선보이고 있다. 선수들 몸이 더 가벼워 보였고, 공수 전환 속도도 LAFC보다 빨랐다.

LAFC는 4경기 연속 전반전 실점을 내주는 안 좋은 흐름을 이어갔다. 또 선제골을 내주며 위기에 빠졌다. LAFC는 올 시즌 선제골을 내준 경기에서 4무 11패로 단 한 번도 역전에 성공하지 못했다. 올 시즌 만족할만한 경기력을 보이지 못하고 있는 LAFC는 플레이오프 첫 경기에서도 두 골이나 먼저 실점하며 불안한 경기력을 이어가고 있다.

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후반전 남은 시간 손흥민과 부앙가 등 공격진의 득점이 어느 때보다 필요하다.