'잔류하는 거 아니었어?' 김민재, 英 명문 애스턴 빌라가 부른다…"월드컵 당시 영입 타진→아시아 투어 이후 재접촉"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 애스턴 빌라가 김민재(29·바이에른 뮌헨) 영입을 추진하고 있다는 소식이 전해졌다.

독일 매체 'TZ'는 12일(이하 한국시간) "빌라는 수 주 전부터 김민재에게 관심을 보여 온 구단 중 하나"라며 "빌라는 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 기간에도 그의 영입을 타진했다. 다만 당시 김민재는 대회에 온전히 집중했다"고 보도했다.

이어 "빌라는 지난주 홍콩에서 열린 뮌헨과 친선경기(2-1 승리) 이후에도 김민재 측에 접촉했다. 그러나 지금으로서 그가 이적에 마음을 열 가능성은 낮다. 김민재는 이미 노팅엄 포레스트의 제안을 거절했고, 뱅상 콤파니 뮌헨 감독 역시 그의 기량을 높이 평가해 매각을 고려하지 않고 있다"고 전했다.

김민재는 올여름 꾸준히 이적설에 휩싸였다. 맨체스터 유나이티드, AC 밀란, 유벤투스, 갈라타사라이 SK, 페네르바흐체 SK 등 수많은 구단이 행선지로 거론됐다. 뮌헨 역시 다요 우파메카노와 요나탄 타가 확고한 주전으로 자리 잡고 있는 만큼, 김민재의 매각에 열려 있는 입장이었다.

이적설이 불거진 배경에는 지난 세 시즌 간의 아쉬운 활약이 있었다. 김민재는 SSC 나폴리에서 뛰던 시절 2022/23 세리에 A 우승을 견인하며 세계 최고의 센터백 중 한 명으로 우뚝 섰고, 2023년 여름 뮌헨으로 적을 옮겼다. 그러나 뮌헨에서는 다소 기복 있는 모습을 보였고, 지난해 여름 타가 합류하며 입지가 더 불안해졌다.

다만 지난 시즌 막바지 로테이션 자원으로 준수한 활약을 펼치며 기류가 바뀌었다. 비록 중요도가 비교적 높은 경기에서는 중용받지 못했지만, 뮌헨이 여러 대회 우승에 도전하는 과정에서 제 역할을 다하며 콤파니의 신임을 얻었다. 4일 제주월드컵경기장에서 치러진 제주SK FC와 프리시즌 친선경기(2-1 승리)에서는 주장 완장을 차고 선발 출전했다.

김민재 역시 쏟아진 이적설과 달리 뮌헨을 떠나는 데 적극적이지 않았다. 여기에 뮌헨의 기조 변화까지 맞물리면서 새로운 시즌에도 동행을 이어갈 전망이다. 복수의 현지 매체에 따르면 뮌헨은 김민재 대신 이토 히로키의 매각을 추진할 방침이다. 빌라가 뮌헨과 김민재의 마음을 돌릴 만한 파격적인 제안을 하지 않는 한 이적 가능성은 높지 않아 보인다.