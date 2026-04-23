‘잔디 전면 교체’ 포항, 스틸야드에서 팬들과 특별한 추억 쌓아

[골닷컴] 이현민 기자 = 포항스틸러스가 팬들과 특별한 시간을 보냈다.

포항은 22일 오후 7시 포항스틸야드에서 열린 광주FC와 하나은행 K리그1 2026 9라운드 홈경기에서 이호재의 결승골에 힘입어 1-0 승리를 거뒀다. 2연패 탈출에 성공하며, 3승 3무 3패 승점 12점으로 6위 도약에 성공했다.

의미 있는 승리였다. 포항은 안방인 포항스틸야드 잔디 교체 공사를 앞두고 광주전까지 홈 8연전을 소화했다. 홈 8연전 마지막 경기를 승리로 장식했다.

경기 후 특별한 행사가 열렸다. 포항은 23일 “포항스틸러스가 스틸야드에서 팬들과 특별한 시간을 함께했다”고 전했다.

포항은 광주전 이후 그라운드를 개방하는 ‘13 YEARS, LAST WALK’ 행사를 열었다. 행사는 예정 시간보다 약 20분 앞당겨 시작했고, 700여 명의 팬이 참여해 그라운드 곳곳에 추억을 남겼다. 팬들은 마스코트인 쇠돌이, 쇠순이와 함께 선수단 벤치, 인터뷰 존 등 평소 접근할 수 없었던 공간을 체험했다. 장내에는 팬들의 신청곡이 연신 울려 퍼졌다.

행사에 참여한 팬 이동형, 이하준 부자는 “스틸야드 그라운드를 가까이에서 체험해 인상 깊었고, 오래 기억에 남을 시간이었다. 선수들이 뛰는 경기장을 직접 걸어보니 색다르고 즐거웠다”고 미소를 보였다.

포항은 앞으로 원정 10연전을 소화한다. 북중미 월드컵 휴식기 동안 잔디 교체를 통해 보다 쾌적한 경기 환경 조성과 선수들의 경기력 향상에 힘쓸 계획이다.