‘잔나비 콜라보 대박’ 전북, 경기 후 콘서트 개최...‘스포츠와 문화 융합→새로운 경기 패러다임 제시’

[골닷컴] 반진혁 기자 = 전북현대가 K리그 최초로 시도한 경기 후 콘서트에서 대박 효과를 거뒀다.

전북현대는 지난 17일 오후 4시 40분 전주월드컵경기장에서 치러진 김천상무와의 하나은행 K리그1 2026 15라운드 경기에서 1-0으로 승리했다.

이날 전주월드컵경기장은 31,417명이 입장했는데 엄청난 함성을 등에 업고 전북은 짜릿한 승리를 따냈다.

전북은 이날 경기 결과로 한숨을 돌렸다. 3경기 연속 무승의 늪에 빠질 수 있었지만, 승리를 따내면서 다소 여유로운 상황에서 A매치 휴식기에 돌입하게 됐다.

전북의 극적인 승리 분위기에 방점을 찍은 건 잔나비 콘서트였다.

전북은 K리그 사상 유례없는 스포츠와 엔터테인먼트의 융합 모델 구축하기 위해 공을 들였다. 코드명 ‘The 3rd Half’를 결정하고 잔나비와 손을 잡았다.

전북은 잔나비 콘서트를 본격적으로 준비에 착수했고 SNS 게시물을 통해 퍼즐 형식으로 틈틈이 힌트를 제공하는 등 심혈을 기울였다.

전북은 잔나비와의 콜라보를 단순 하프 타임 공연이 아니라 K리그 최초라는 타이틀을 달고 경기 후 정식 콘서트로 계획했다.

분위기는 압권이었다. 잔나비는 콘서트를 위해 경기장에 입장할 때 현대차가 설립 초기에 최초로 직접 개발한 차량 포니를 타고 입장했다.

잔나비가 현대차와 협업해 PONY라는 노래를 선보인 적이 있는데 이 부분에 영감을 얻어 시도한 퍼포먼스였다.

잔나비는 전북의 응원가를 시작으로 유명 곡을 열창하면서 전주성에 모인 팬들과 관중을 하나로 모았다.

이날 전주성에 31,447명의 관중이 모였는데 이는 누적 데이터를 기반으로 산출했던 당초 예상 관중 약 15,000명을 두 배 이상 웃도는 수치였다.

단순한 흥행 성공이 아닌 축구와 문화 콘텐츠의 결합이 가진 긍정적인 시너지 효과를 확인한 결과였다.

이러한 유의미한 변화는 전북이 정교하게 구축한 고객관계관리(CRM) 데이터 분석을 통해서도 명확히 드러났다.

이날 전주성을 찾은 총 관중은 일반 티켓 구매자 27,595명과 굳건한 충성 고객인 시즌티켓 소지자 3,852명으로 구성됐다.

이 중 일반 티켓 판매량(27,595장)을 분석한 결과, 생애 첫 예매인 신규 관중이 25%, 최근 방문 이력이 없었던 복귀 관중이 20%를 차지했다.

일반 예매자의 45%가 올 시즌 새롭게 유입되며 구단의 팬덤 외연이 한층 넓어졌다는 결과를 가져온 것이다.

전북이 시도한 스포츠와 문화의 융합은 지역 사회와 상생하며 관광 산업의 콘텐츠로도 기능할 수 있다는 가능성을 제시했다. 전체 관람객 중 20%가 서울 및 수도권(7%), 기타 지역(13%)에서 전주를 찾은 외지 관람객(약 5,230명)으로 집계됐다.

전북의 이도현 단장은 “경기장을 단순한 관람석이 아닌 다채로운 즐거움이 있는 복합 문화 공간으로 만들고자 했던 구단의 고민에 팬분들께서 뜨거운 발걸음으로 화답해 주셨다. 경기장에서 최고의 경험을 안고 돌아가실 수 있도록 ‘팬 경험 중심 콘텐츠형 홈경기’ 체계를 묵묵히 다듬어 나가겠다”며 이번 행사를 마친 소회를 전했다.





사진=전북현대