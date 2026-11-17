[골닷컴] 배웅기 기자 = 맨체스터 유나이티드 레전드 웨인 루니(41)가 현역 시절 극단적 선택까지 고민한 어두운 과거를 털어놓았다.

영국 매체 '텔레그래프'는 18일(한국시간) "루니가 맨유에서 뛰던 시절 자살을 생각한 적이 있으며 경기장 밖에서는 어디에서도 편안함을 느끼지 못했다고 고백했다"고 보도했다.

매체에 따르면 루니는 최근 영국 아나운서 개비 로건이 진행하는 팟캐스트 '라이프 앳 더 미드포인트'에 출연해 과거 알코올 문제와 정신 건강 악화로 겪은 고통을 솔직하게 밝혔다. 결혼한 지 얼마 되지 않아 첫째 아들 카이 루니를 얻은 시기였음에도 그는 집에서 이틀씩 술을 마셨다.

웨인 루니는 "돌아보면 내가 이기적이었다고 말할 수 있지만 당시에는 감당하기 힘든 무언가를 겪고 있었다. 카이 루니가 그런 내 모습을 보지 않길 바랐기 때문에 숨어 지내기도 했다"며 "결국 자살을 고민하는 지경까지 이르렀다. 누구와도 함께 있고 싶지 않았고, 거리에서 사람을 마주치거나 상점에 들어가는 것조차 싫었다. 그라운드에서는 늘 편안했지만 그 외 모든 일에 어려움을 겪었다"고 회상했다.

맨유 역대 최다 득점자(559경기 253골)인 루니는 지난 2017년 여름 에버턴으로 복귀하기 전까지 수많은 우승 메달을 목에 걸었다. 아이러니하게도 위기는 경력의 정점에서 찾아왔다.

루니는 "약한 모습을 보이고 싶지 않아 감추려고 애썼다. 내 상태를 알고 있었지만 이를 인정하면 남자답지 못하다는 느낌에 실제로 털어놓지 못했다"며 "내게 무슨 문제가 있는지 알아내고자 심리상담사와 대화를 나눴다. 경력의 정점에 있었고, 결혼 생활도 막 시작한 때였으니 인생에서 가장 행복한 시기였어야 했지만 그렇지 않았다. 아마 인생 최악의 순간이었을 것"이라고 말했다.

힘든 시기를 버텨 낼 수 있었던 원동력은 아내 콜린 루니였다. 웨인 루니는 "콜린 루니가 정말 큰 도움을 줬다. 상황이 심각했던 만큼 내 곁을 떠날 수도 있었지만 끝까지 함께하며 이겨 낼 수 있도록 도와줬다"고 전했다. 그는 과거에도 "솔직히 콜린 루니가 없었다면 나는 죽었을 것으로 믿는다. 당시 알코올 문제로 고통받았고, 누구에게도 의지할 수 없다고 생각했다. 누군가에게 짐을 지우고 싶지 않았기 때문"이라고 토로한 바 있다.